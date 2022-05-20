Афиша Одессы: бесплатные события 20 – 22 мая

А вы заметили, что мы стали чаще встречаться в офлайне? Культурные события также понемногу выходят из онлайна в офлайн. Поэтому выбирайте, что вам нравится — выставки, концерты, теплые встречи или лекции и обязательно посетите, тем более, что все эти события — бесплатные!
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Лекция «Бастион духа: крепости в истории украинских побед».
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського, https://us04web. zoom.us/j/77085645293…
Когда: 20 мая, 15:00
Что: Как угодить бобовым на огороде? Фасоль, зеленый горошек.
Где: https://fb.me/e/21LDWiSj0
Когда: 20 мая, 17:00
https://sadyperemohy.org/vebinary-dlya-gorodnykiv/?fbc
Что: Концерт Mr.Gray, Drop The Roof, Antirain of Corpses
Где: www.youtube.com
Когда: 20 мая, 19:00
Что: Концерт оркестра ВСУ
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 21 мая, 12:00
Что: Встреча клуба читателей
Де: Маразліївська, 7, ВКО, https://us04web.zoom.us/ j/79742812375…
Когда: 21 мая, 15:00
Что: «Дневник «маленькой девушки» которая храбрится во время войны»урожай”
Где: Маразлиевская, 7, ПКО
Когда: 21 мая, 17:00
Что: Благотворительный концерт Virgin Call
Где: www.youtube.com
Когда: 21 мая, 19:00
Что: Лекция: «Одессит по картине Ренуара»
Где: Канатная,6 «Игрушки-Пецки»
Когда: 22 мая, 14:00
Что: Концерту – медитация от Сергея Головина
Где: Базарная, 58, «ART as RESISTANCE»
Когда: 22 мая, 18:00
Что: Благотворительный концерт. Постпанк группа Postkard
Где: www.youtube.com
Когда: 22 мая, 19:00