Афиша Одессы: бесплатные события 20 – 22 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 16-19 мая Еще одна неделя под вoй сирен и тревоги. Но и еще одна неделя ближе к победе. Поэтому держимся, учимся и помогаем ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 11-15 мая Пересматривая количество событий можно с уверенностью сказать – Украина живет, Одесса – жива, мы – живы. Держимся и живем дальше, назло и на зависть врагу. ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая Одесса пережила первую «порцию» праздников. С ракетными ударами и потерями. Собираемся с силами, чтобы и дальше противостоять врагу и помогать ВСУ ускорить нашу победу. Как всегда в течение недели – обучающие события, лекции, дискуссии. Живем, боремся, учимся. ПОДРОБНЕЕ