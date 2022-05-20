Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатные события 20 – 22 мая

Афиша Одессы: бесплатные события 20 – 22 мая

А вы заметили, что мы стали чаще встречаться в офлайне? Культурные события также понемногу выходят из онлайна в офлайн. Поэтому выбирайте, что вам нравится — выставки, концерты, теплые встречи или лекции и обязательно посетите, тем более, что все эти события — бесплатные!

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ

 

Что: Лекция «Бастион духа: крепости в истории украинских побед».

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського, https://us04web. zoom.us/j/77085645293…

Когда: 20 мая, 15:00

https://fb.me/e/4FxIR0eBI

 

Что: Как угодить бобовым на огороде? Фасоль, зеленый горошек.

Где: https://fb.me/e/21LDWiSj0

Когда: 20 мая, 17:00

https://sadyperemohy.org/vebinary-dlya-gorodnykiv/?fbc

 

Что: Концерт  Mr.Gray, Drop The Roof, Antirain of Corpses 

Где: www.youtube.com

Когда: 20 мая, 19:00

https://fb.me/e/3IBLGbBK5

 

Что: Концерт оркестра ВСУ

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 21 мая, 12:00

 

Что: Встреча клуба читателей 

Де: Маразліївська, 7, ВКО, https://us04web.zoom.us/ j/79742812375…

Когда: 21 мая, 15:00

https://fb.me/e/2a7SjW4w2

 

Что: «Дневник «маленькой девушки» которая храбрится во время войны»урожай”

Где: Маразлиевская, 7, ПКО

Когда: 21 мая, 17:00

https://fb.me/e/4pxRbyiPA

 

Что: Благотворительный концерт Virgin Call

Где: www.youtube.com

Когда: 21 мая, 19:00

https://fb.me/e/3mVPaP4mz

 

Что: Лекция: «Одессит по картине Ренуара»

Где: Канатная,6 «Игрушки-Пецки»

Когда: 22 мая, 14:00

https://fb.me/e/3jB5q53G1

 

Что: Концерту – медитация от Сергея Головина

Где: Базарная, 58, «ART as RESISTANCE»

Когда: 22 мая, 18:00

https://fb.me/e/1FJ7dB7Ig

 

Что: Благотворительный концерт. Постпанк группа Postkard

Где: www.youtube.com

Когда: 22 мая, 19:00

https://fb.me/e/1xziXgk8R

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Редакция ПРОФИЛЬ

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