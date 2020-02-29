Афиша месяца: спектакли о любви, Вахтанг Кикабидзе и музыкальный голос Парижа

Афиша марта невероятно богата на концерты и спектакли с участием известных артистов, певцов и талантливых юмористов. А так как первый месяц весны традиционно считается женским, то практически все гастрольные выступления будут посвящены любви и прекрасному полу.

Театры

1 марта в украинском театре состоится спектакль «Love is…». Это три истории мужчин, у которых совершенно разные и подчас необъяснимые взгляды на взаимоотношения представителей сильного и слабого пола. Спектакль поставлен по мотивам произведений зарубежных авторов.

Стоимость билетов — от 100 до 500 грн.

3 марта в театре музкомедии одесситы смогут увидеть комедийный спектакль «Семейный ужин», поставленный по водевилю французского драматурга Марка Камолетти. Членам большой и, на первый взгляд, дружной семьи есть, что скрывать друг от друга. И небольшая ложь превращает тихую семейную жизнь в игру без правил.

Стоимость билетов — от 150 до 680 грн.

11 марта в украинском театре пройдет спектакль «Жениха вызывали, девочки?». Две немолодые сестры ведут тихую одинокую жизнь. И вдруг старшая решила выдать младшую замуж, для чего заказывает жениха в брачном агентстве. Из этого возникает путаница, которая порождает множество комедийных ситуаций и недоразумений. Найдут ли сестры свое счастье — этот вопрос остается открытым.

Стоимость билетов — от 340 до 850 грн.

17 марта в театре музкомедии одесситы увидят пьесу «Эгоисты», которая расскажет о жизни трех друзей, которые однажды осознают собственные проблемы. Зрители услышат откровения мужчин, узнают, как они ощущают себя в мире, как завоевывают женщин, как представляют мужскую дружбу и ответственность.

Стоимость билетов — от 250 до 1380 грн.

23 марта в театре музкомедии московский театр «Творчество» покажет спектакль «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Режиссер и актеры предложат зрителям посмотреть на историю «милейшего пса» Шарика под другим углом зрения, а заодно и задуматься о нравственности некоторых научных экспериментов.

Стоимость билетов — от 350 до 1550 грн.

Концерты

5 марта Еврейский культурный центр Beit Grand приглашает на программу украинского скрипача Святослава Кондратива «Один день в Париже». Зрители смогут услышать легендарные мелодии Мирей Матье, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Патрисии Каас, Zaz и других.

Стоимость билетов — от 250 до 350 грн.

8 марта в оперном театре пройдет концерт самого обаятельного Квазимодо мира — Гару. Талантливый певец в очередной раз продемонстрирует одесситам свое искусство — певческое мастерство, актерский талант и французский шарм.

Стоимость билетов — от 1350 до 6000 грн.

9 марта в Еврейском культурном центре Beit Grand свое искусство покажет акапельный секстет ManSound, в который входят четыре тенора, баритон и бас. Музыканты обещают исполнить новые и уже полюбившиеся песни, а также подготовить для зрителей массу сюрпризов.

Стоимость билетов — от 180 до 500 грн.

14 марта на сцене Urban Music Hall одесситы смогут увидеть звездное трио из Люксембурга Dock In Absolute. Их музыка объединяет различные стили — прогрессивный джаз, классику и рок. В составе группы — бас-гитара, фортепиано и барабаны.

Стоимость билетов — от 250 до 750 грн.

18 марта в филармонии выступит Дмитрий Романов — популярный юморист и одессит, который стал известен благодаря участию в проекте «Stand Up». Он принимал участие во многих проектах и фестивалях, а его юмор не содержит ни пошлости, ни грубости.

Стоимость билетов — от 300 до 1000 грн.

22 марта в Urban Music Hall пройдет концерт «Голос Парижа: Франсіс Пуленк». Одесситы смогут оценить искусство одного из самых талантливых композиторов современной Франции и узнать, как звучит Париж. В его музыке, которую исполнит коллектив «Spirit of music», органически соединяются классика, джаз, эстрада и фольклор.

Стоимость билетов — от 150 до 200 грн.

26 марта в музкомедии выступит Александр Малинин. Его художественный стиль понятен каждому, он много лет верен сценическому образу и репертуару. За свою карьеру певец выпустил около 30 альбомов, два из которых — «Червона калина» и «Чарiвна скрипка» — на украинском языке.

Стоимость билетов — от 350 до 2500 грн.

28 марта в филармонии для одесситов споет Вахтанг Кикабидзе. Он приехал с концертной программой «Из Грузии с любовью». Грузинского певца, актера и режиссера хорошо знают в нашей стране. Во время концерта прозвучат известные хиты, которые не утратили актуальность и сегодня.

Стоимость билетов — от 300 до 1450 грн.

Начало всех спектаклей и концертов — в 19.00.

Кино

КОМЕДИЯ

5 марта в украинских кинотеатрах состоится премьера фильма, созданного бельгийскими и американскими кинематографистами «#яещездесь».

В главных ролях: Ален Шаба, Пэ Ду-на, Бланш Гардин, Илиан Бергала, Жюль Саго.

СЮЖЕТ. Шеф-повар Стефан добился в жизни всего, чего хотел: он известный в стране профессионал своего дела и владелец ресторана, который достался ему в наследство от отца. Ближайшие его друзья — это два взрослых сына и бывшая жена. Но вся его налаженная жизнь переворачивается вверх тормашками, когда Стефан влюбляется в таинственную Су. Он увидел женщину в Instagram и смело отправляется в Сеул, чтобы найти ее и познакомиться поближе.

ДЕТЕКТИВ

19 марта в кинотеатрах города начнется показ остросюжетного голливудского фильма «Ночное портье».

В главных ролях: Ана де Армас, Хелен Хант, Джон Легуизамо, Тай Шеридан.

СЮЖЕТ. Ночной портье Барт Бромли — наблюдательный и умный парень-аутист. Во время его дежурства убивают женщину, и Барт становится главным подозреваемым. Когда полицейское расследование заканчивается, у молодого человека устанавливаются дружеские отношения с гостьей отеля по имени Андреа. Однако вскоре Барт понимает, что женщину собираются убить.

ТРИЛЛЕР

26 марта вниманию одесситов будет предложен премьерный показ фильма, снятого в Норвегии, «Туннель: Опасно для жизни».

В главных ролях: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед.

СЮЖЕТ. Фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в Норвегии. В туннеле в норвежских горах, где не был предусмотрен аварийный выход, автоцистерна попадает в аварию. Множество автомобилей оказываются заблокированными, и люди, которые ехали домой на рождественские праздники, попадают в ловушку. Снаружи бушует метель, что затрудняет работу спасателей, счет идет на секунды и тут внутри туннеля вспыхивает пожар…

Фото: muzkomediya.com

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