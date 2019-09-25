Афиша: как спланировать культурную программу в Одессе на ближайшие дни

Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
- 28, 29 сентября, 18.30 — «Трубадур»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
- 26 сентября, 18.30 — «В джазе только девушки»
- 28 сентября, 18.30 — «Оскар»
- 28 сентября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
- 29 сентября, 19.00 — Группа «Виктор» — 30 лет альбому «Группа крови»
- 30 сентября, 18.30 — «Ромео и Джульетта»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
- 25 сентября, 19.00 — «Тени забытых предков»
- 26 сентября, 19.00 — «Про любовь… без слов»
- 27 сентября, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»
- 28 сентября, 19.00 — «Турандот»
- 29 сентября, 19.00 — «Семейные сцены»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
- 25 сентября, 19.00 — «Сумерки богов»
- 26 сентября, 19.00 — «Баламуты»
- 27 сентября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
- 28 сентября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
- 29 сентября, 19.00 — «Тектоника чувств»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
- 27, 28 сентября, 19.00 — Концерт классической музыки
- 1 октября, 19.00 — «Золотые скрипки Одессы»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
- 25 сентября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
- 26 сентября, 19.00 — «Главное, когда?»
- 27 сентября, 19.00 — «В мире животных»
- 28 сентября, 19.00 — «Стриптиз»
- 29 сентября, 19.00 — «Иллюзии»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
- 25 сентября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
- 27 сентября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
- 28 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
- 27 сентября, 19.00 — «Оскар и розовая дама»
Стоимость билетов — от 180 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
- 27 сентября, 19.00 — «Ночь святого Валентина»
- 28 сентября, 19.00 — «Чисто семейное дело»
- 29 сентября, 19.00 — «Стеклянный зверинец»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Детские театры:
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
- 28 сентября, 11.00, 13.00 — «Колобок»
- 29 сентября, 11.00, 13.00 — «Аладдин»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
- 28 сентября, 12.00 — «День рождения кота Леопольда»
- 29 сентября, 12.00 — «Свистать всех наверх!»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Выставки:
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 27 октября — выставка работ художника Константина Сомова «Без цензуры».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел.: 759-10-18.
До 13 октября — выставка авангардной моды Одессы с 1988 по 1998 год — «Перекройка».
Время работы: среда-суббота — с 12.00 до 19.00, воскресенье — с 12.00 до 18.00, выходные — понедельник-вторник.
Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До середины октября — выставка графики художницы Виктории Грозивчак «От общего к чЕстному».
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Галерея Cоюза художников Украины
ул. Торговая, 2; тел.: 723-41-77.
До 10 октября — выставка работ Галины и Анатолия Кравченко «Вогняне коло життя».
Время работы: с 12.00 до 20.00, без выходных.
Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 17 октября — групповая выставка современных художников «Обещания».
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: Nick Vdovenko
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