Афиша: как спланировать культурную программу в Одессе на ближайшие дни

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

28, 29 сентября, 18.30 — «Трубадур»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

26 сентября, 18.30 — «В джазе только девушки»

28 сентября, 18.30 — «Оскар»

28 сентября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»

29 сентября, 19.00 — Группа «Виктор» — 30 лет альбому «Группа крови»

30 сентября, 18.30 — «Ромео и Джульетта»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

25 сентября, 19.00 — «Тени забытых предков»

26 сентября, 19.00 — «Про любовь… без слов»

27 сентября, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»

28 сентября, 19.00 — «Турандот»

29 сентября, 19.00 — «Семейные сцены»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

25 сентября, 19.00 — «Сумерки богов»

26 сентября, 19.00 — «Баламуты»

27 сентября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

28 сентября, 19.00 — «Укрощение строптивых»

29 сентября, 19.00 — «Тектоника чувств»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

27, 28 сентября, 19.00 — Концерт классической музыки

1 октября, 19.00 — «Золотые скрипки Одессы»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

25 сентября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

26 сентября, 19.00 — «Главное, когда?»

27 сентября, 19.00 — «В мире животных»

28 сентября, 19.00 — «Стриптиз»

29 сентября, 19.00 — «Иллюзии»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

25 сентября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

27 сентября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

28 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

27 сентября, 19.00 — «Оскар и розовая дама»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

27 сентября, 19.00 — «Ночь святого Валентина»

28 сентября, 19.00 — «Чисто семейное дело»

29 сентября, 19.00 — «Стеклянный зверинец»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Детские театры:

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

28 сентября, 11.00, 13.00 — «Колобок»

29 сентября, 11.00, 13.00 — «Аладдин»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

28 сентября, 12.00 — «День рождения кота Леопольда»

29 сентября, 12.00 — «Свистать всех наверх!»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Выставки:

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 27 октября — выставка работ художника Константина Сомова «Без цензуры».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел.: 759-10-18.

До 13 октября — выставка авангардной моды Одессы с 1988 по 1998 год — «Перекройка».

Время работы: среда-суббота — с 12.00 до 19.00, воскресенье — с 12.00 до 18.00, выходные — понедельник-вторник.

Всемирный клуб одесситов

ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.

До середины октября — выставка графики художницы Виктории Грозивчак «От общего к чЕстному».

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Галерея Cоюза художников Украины

ул. Торговая, 2; тел.: 723-41-77.

До 10 октября — выставка работ Галины и Анатолия Кравченко «Вогняне коло життя».

Время работы: с 12.00 до 20.00, без выходных.

Галерея «InVogue»

ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.

До 17 октября — групповая выставка современных художников «Обещания».

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: Nick Vdovenko