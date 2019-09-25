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Новости Одессы и Одесской области

Афиша: как спланировать культурную программу в Одессе на ближайшие дни

Афиша: как спланировать культурную программу в Одессе на ближайшие дни

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

  • 28, 29 сентября, 18.30 — «Трубадур»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

  • 26 сентября, 18.30 — «В джазе только девушки»
  • 28 сентября, 18.30 — «Оскар»
  • 28 сентября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
  • 29 сентября, 19.00 — Группа «Виктор» — 30 лет альбому «Группа крови»
  • 30 сентября, 18.30 — «Ромео и Джульетта»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

  • 25 сентября, 19.00 — «Тени забытых предков»
  • 26 сентября, 19.00 — «Про любовь… без слов»
  • 27 сентября, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»
  • 28 сентября, 19.00 — «Турандот»
  • 29 сентября, 19.00 — «Семейные сцены»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

  • 25 сентября, 19.00 — «Сумерки богов»
  • 26 сентября, 19.00 — «Баламуты»
  • 27 сентября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
  • 28 сентября, 19.00 — «Укрощение строптивых»
  • 29 сентября, 19.00 — «Тектоника чувств»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

  • 27, 28 сентября, 19.00 — Концерт классической музыки
  • 1 октября, 19.00 — «Золотые скрипки Одессы»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

  • 25 сентября, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
  • 26 сентября, 19.00 — «Главное, когда?»
  • 27 сентября, 19.00 — «В мире животных»
  • 28 сентября, 19.00 — «Стриптиз»
  • 29 сентября, 19.00 — «Иллюзии»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

  • 25 сентября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
  • 27 сентября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
  • 28 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

  • 27 сентября, 19.00 — «Оскар и розовая дама»

Стоимость билетов — от 180 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

  • 27 сентября, 19.00 — «Ночь святого Валентина»
  • 28 сентября, 19.00 — «Чисто семейное дело»
  • 29 сентября, 19.00 — «Стеклянный зверинец»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Детские театры:

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

  • 28 сентября, 11.00, 13.00 — «Колобок»
  • 29 сентября, 11.00, 13.00 — «Аладдин»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

  • 28 сентября, 12.00 — «День рождения кота Леопольда»
  • 29 сентября, 12.00 — «Свистать всех наверх!»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Выставки:

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 27 октября — выставка работ художника Константина Сомова «Без цензуры».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел.: 759-10-18.

До 13 октября — выставка авангардной моды Одессы с 1988 по 1998 год — «Перекройка».
Время работы: среда-суббота — с 12.00 до 19.00, воскресенье — с 12.00 до 18.00, выходные — понедельник-вторник.

Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До середины октября — выставка графики художницы Виктории Грозивчак «От общего к чЕстному».
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Галерея Cоюза художников Украины
ул. Торговая, 2; тел.: 723-41-77.
До 10 октября — выставка работ Галины и Анатолия Кравченко «Вогняне коло життя».
Время работы: с 12.00 до 20.00, без выходных.

Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 17 октября — групповая выставка современных художников «Обещания».
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: Nick Vdovenko

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