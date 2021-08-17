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Афіша безкоштовних подій в Одесі 17-19 серпня

Афіша безкоштовних подій в Одесі 17-19 серпня

Друга половина серпня в нашому місті був завжди затишним та тихим. У відпустку йшли всі, навіть ті, хто займався організацією фестивалів. Але цього року все змінилось.

Зміни у звичний ритм життя вніс Одеський міжнародний кінофестиваль. А ще підготовка до 30 річчя Незалежності, яке ми будемо відзначати всією країною гучно та довго безліччю фестивалями та знаковими подіями. Отже цей тиждень характеризується деяким затишшям перед бурними вихідними та святковими днями. Насолоджуйтесь тишею. А якщо вам захочеться цікавих подій – сходить на одну із виставок або лекцій, вони цього тижня будуть на різний смак.

Що: Відкриття фотовиставки «Ladies day на Одеському іподромі

Де: Міський сад, галерея АртОдеса

Коли: 17 серпня, 17:00

https://fb.me/e/UY2qsTqf 

 

Що: Рublic talk із Юрієм Волковим 

Де: Грецька 1-а, Дія-бізнес

Коли: 17 серпня, 19:00  

Реєстрація обов’язкова  https://diia-business-odesa.com/vsipodii/public_talk_z_yurijem_volkovym/

https://fb.me/e/1yALo43VR 

 

Що: Лекція ”Каміль Клодель: рельєф пристрасті”

Де: Парк Шевченко, Зелений театр

Коли: 17 серпня, 19:00

Free donation 

https://fb.me/e/16vitlvXu 

 

Що: Виставка – хроніка “Україна 30+”

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського 

Коли: 18 серпня 12:00

https://fb.me/e/WHuaPN9Y 

 

Що: Що таке соціальний театр і яка його прихована сила?

Де: онлайн 

Коли: 18 серпня, 19:00

Реєстрація https://forms.gle/1JM2MUwoshFRV1uP6 

https://fb.me/e/1FOYzVL9v 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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