Афіша безкоштовних подій в Одесі 17-19 серпня

Друга половина серпня в нашому місті був завжди затишним та тихим. У відпустку йшли всі, навіть ті, хто займався організацією фестивалів. Але цього року все змінилось.

Зміни у звичний ритм життя вніс Одеський міжнародний кінофестиваль. А ще підготовка до 30 річчя Незалежності, яке ми будемо відзначати всією країною гучно та довго безліччю фестивалями та знаковими подіями. Отже цей тиждень характеризується деяким затишшям перед бурними вихідними та святковими днями. Насолоджуйтесь тишею. А якщо вам захочеться цікавих подій – сходить на одну із виставок або лекцій, вони цього тижня будуть на різний смак.

Що: Відкриття фотовиставки «Ladies day на Одеському іподромі

Де: Міський сад, галерея АртОдеса

Коли: 17 серпня, 17:00

https://fb.me/e/UY2qsTqf

Що: Рublic talk із Юрієм Волковим

Де: Грецька 1-а, Дія-бізнес

Коли: 17 серпня, 19:00

Реєстрація обов’язкова https://diia-business-odesa.com/vsipodii/public_talk_z_yurijem_volkovym/

https://fb.me/e/1yALo43VR

Що: Лекція ”Каміль Клодель: рельєф пристрасті”

Де: Парк Шевченко, Зелений театр

Коли: 17 серпня, 19:00

Free donation

https://fb.me/e/16vitlvXu

Що: Виставка – хроніка “Україна 30+”

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 18 серпня 12:00

https://fb.me/e/WHuaPN9Y

Що: Що таке соціальний театр і яка його прихована сила?

Де: онлайн

Коли: 18 серпня, 19:00

Реєстрація https://forms.gle/1JM2MUwoshFRV1uP6

https://fb.me/e/1FOYzVL9v