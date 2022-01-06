Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня

До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали.

ПОДРОБНЕЕ