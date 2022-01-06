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Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня

Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня

Перші вихідні року. Різдво. На вулиці гарна сонячна погода. Чудовий привід, щоб провести час з родиною та близькими. Скористайтесь цим та насолоджуйтесь моментом, адже наступні святкові дня на нас чекають лише за два місяці.

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Що: Різдво із патрульною поліцією

Де: Приморський бульвар, Дюк

Коли: 7 січня, 12:00

 

Що: Різдвяний парад трамваїв та електробусів

Де: Вулиці міста

Коли: 7 січня з 18:00

Рождественский парад трамваев2

Що: Вечір французької музики

Де: Odesa Food Market

Коли: 7 січня, 19:00

музыкальный вечер, афиша

Що: Велоніч, відкриття сезону 2022

Де: Куликове поле

Коли: 7 січня, 22:00

 

Що: Концертно-розважальна програма

Де: Парк Горького

Коли: 8 січня

 

Що: Відкриття виставки “Іпостасі міста. Дещо про Одесу”

Де: Міський сад. Літній театр. Галерея ArtOdessa

Коли: 8 січня, 17:00

презентация книги

Що: Презентація книги Євгена Гімельфарба

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 8 січня, 18:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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