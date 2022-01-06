Афіша безкоштовних подій Одеси 7-9 січня

Перші вихідні року. Різдво. На вулиці гарна сонячна погода. Чудовий привід, щоб провести час з родиною та близькими. Скористайтесь цим та насолоджуйтесь моментом, адже наступні святкові дня на нас чекають лише за два місяці.
Що: Різдво із патрульною поліцією
Де: Приморський бульвар, Дюк
Коли: 7 січня, 12:00
Що: Різдвяний парад трамваїв та електробусів
Де: Вулиці міста
Коли: 7 січня з 18:00
Де: Odesa Food Market
Коли: 7 січня, 19:00
Що: Велоніч, відкриття сезону 2022
Де: Куликове поле
Коли: 7 січня, 22:00
Що: Концертно-розважальна програма
Де: Парк Горького
Коли: 8 січня
Що: Відкриття виставки “Іпостасі міста. Дещо про Одесу”
Де: Міський сад. Літній театр. Галерея ArtOdessa
Коли: 8 січня, 17:00
Що: Презентація книги Євгена Гімельфарба
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 8 січня, 18:00.