Афіша безкоштовних подій Одеси 28-30 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-27 грудня До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 17-19 грудня Свято наближається! Ви чуєте веселий новорічний дзвін? Це Святий Миколай прямує до Одеси! Зустрічайте його разом із вашими дітьми 18 і 19 грудня на площах, ярмарках, торгівельних центрах міста. І не забудьте у неділю завітати на ярмарок біля Кірхи – там презентують різдвяний штоллен-гігант, який увійде до Книги рекордів України, а о 16:00 в той же день на Думській увімкне свої вогники головна ялинка Одеси. ПОДРОБНЕЕ

Афіша безкоштовних подій Одеси 14 — 16 грудня Цей тиждень багатий на кінопокази та відкриття виставок. Можливо тому, що зовсім скоро на всі ці радощі просто не буде часу – марафон різдвяних та новорічних подій, зустрічей та клопот затягне у свій вир. А зараз можна ще неспішно пройтися вулицями, прикрашеними новорічною ілюмінацію, спокійно посидіти в кафе та насолодитись спокоєм та затишком. Ловить ці моменти, насолоджуйтесь теплом та радістю спілкування з близькими! ПОДРОБНЕЕ