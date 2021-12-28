Афіша безкоштовних подій Одеси 28-30 грудня

До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали.
Свято наближається! Ви чуєте веселий новорічний дзвін? Це Святий Миколай прямує до Одеси! Зустрічайте його разом із вашими дітьми 18 і 19 грудня на площах, ярмарках, торгівельних центрах міста. І не забудьте у неділю завітати на ярмарок біля Кірхи – там презентують різдвяний штоллен-гігант, який увійде до Книги рекордів України, а о 16:00 в той же день на Думській увімкне свої вогники головна ялинка Одеси.
Цей тиждень багатий на кінопокази та відкриття виставок. Можливо тому, що зовсім скоро на всі ці радощі просто не буде часу – марафон різдвяних та новорічних подій, зустрічей та клопот затягне у свій вир. А зараз можна ще неспішно пройтися вулицями, прикрашеними новорічною ілюмінацію, спокійно посидіти в кафе та насолодитись спокоєм та затишком. Ловить ці моменти, насолоджуйтесь теплом та радістю спілкування з близькими!
Цими вихідними розпочинається сезон новорічних подій. Відкриває їх вже традиційний Дипломатичний ярмарок в Міському саду, де будуть представлені все національно-культурні товариства та дипломатичні місії міста. Як завжди там буде безліч цікавих смаколиків, подарунків та сувенірів. А ще на вас чекають фествалі Ромського та баварського кіно. Їх можна відвідати і кінотерах і онлайн – вибирайте, що краще для вас.