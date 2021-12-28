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Афіша безкоштовних подій Одеси 28-30 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 28-30 грудня

До Нового року залишилось… Тож розважальних подій буде не дуже багато – всі пішли на корпоративи.

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Що: Святковий ярмарок

Де: Думська площа

Коли: 28 грудня-6 січня, 12:00-22:00

 

Що: Лекція Єфрема Лукацького: Про еволюцію фотожурналістики.

Де: онлайн

Коли: 28 грудня, 18:00

Лекция Лукацкий

Що: Святкове тренування

Де: Стадіон Динамо

Коли: 29 грудня, 19:00

Праздничная тренировка

Що: Святковий ярмарок «Чарівне Різдво»

Де: просп. Академіка Глушка, 2А

Коли: 30 грудня

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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