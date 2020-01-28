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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе на 29-30 января

Афиша бесплатных событий в Одессе на 29-30 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Открытие выставки Ольги Новак “Части целого”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 января, 16:00

Что: Встреча с путешественниками Сергеем Литвяковым и Ириной Луговенко. Индия
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦкХаб
Когда: 29 января, 19:00
Регистрация http://bit.ly/2T4v8BE

Что: Презентация сборника “Компас культуры”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 января, 16:00

Что: Вечер памяти актрисы Галины Осташевской
Где: Греческая, 48, ТЮЗ
Когда: 30 января, 17:00

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

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