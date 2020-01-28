Афиша бесплатных событий в Одессе на 29-30 января

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Открытие выставки Ольги Новак “Части целого”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 января, 16:00

Что: Встреча с путешественниками Сергеем Литвяковым и Ириной Луговенко. Индия

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦкХаб

Когда: 29 января, 19:00

Регистрация http://bit.ly/2T4v8BE

Что: Презентация сборника “Компас культуры”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 30 января, 16:00

Что: Вечер памяти актрисы Галины Осташевской

Где: Греческая, 48, ТЮЗ

Когда: 30 января, 17:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

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