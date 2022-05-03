Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая

Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая

Одесса пережила первую «порцию» праздников. С ракетными ударами и потерями. Собираемся с силами, чтобы и дальше противостоять врагу и помогать ВСУ ускорить нашу победу. Как всегда в течение недели – обучающие события, лекции, дискуссии. Живем, боремся, учимся.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн 

Когда: Ежедневно, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ  

 

Что: Диалоги о войне (англ) Владимир Шейко и Питер Вебер

Где: Онлайн

Когда: 3 мая, 16:00

https://fb.me/e/1oCevbIB5  

 

Что: Лекция за гетмана Мазепу

Где: https://us04web.zoom.us/j/76752616221…

Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского 

Когда: 4 мая, 15:00

https://fb.me/e/1po3T2VEm  

 

Что: «Украина в мировой истории ХХ-ХХІ веков»

Где: Онлайн 

Когда: 4 мая, 18:00

Регистрация https://meet.google.com/bzg-nfjo-hgn 

https://fb.me/e/4pKmMlirA  

 

Что: Лекция «Киевские политехники во времена испытаний»

Где: Онлайн 

Когда: 5 мая, 18:00 

Регистрация https://forms.gle/RjxsXNACdcj2uj218 

https://fb.me/e/3pG51Ec9L  

 

Что: Диалоги о войне (англ) Петр Яценко и Паоло Джордано 

Где: Онлайн

Когда: 5 мая, 19:00

https://fb.me/e/1rhmSIV1j  

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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