Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая

Одесса пережила первую «порцию» праздников. С ракетными ударами и потерями. Собираемся с силами, чтобы и дальше противостоять врагу и помогать ВСУ ускорить нашу победу. Как всегда в течение недели – обучающие события, лекции, дискуссии. Живем, боремся, учимся.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: Ежедневно, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Диалоги о войне (англ) Владимир Шейко и Питер Вебер
Где: Онлайн
Когда: 3 мая, 16:00
Что: Лекция за гетмана Мазепу
Где: https://us04web.zoom.us/j/76752616221…
Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 4 мая, 15:00
Что: «Украина в мировой истории ХХ-ХХІ веков»
Где: Онлайн
Когда: 4 мая, 18:00
Регистрация https://meet.google.com/bzg-nfjo-hgn
Что: Лекция «Киевские политехники во времена испытаний»
Где: Онлайн
Когда: 5 мая, 18:00
Регистрация https://forms.gle/RjxsXNACdcj2uj218
Что: Диалоги о войне (англ) Петр Яценко и Паоло Джордано
Где: Онлайн
Когда: 5 мая, 19:00