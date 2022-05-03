Афиша бесплатных событий в Одессе 3 — 5 мая

Бесплатные события Одессы 29 апреля — 1 мая Кажется, мы все застряли в феврале. И только на календаре меняются надписи: март, апрель, май… Так и в нашей подборке почти не изменяются названия событий – благотворительные концерты, выставки, события. Люди культуры и искусства имеют свой фронт. Давайте их поддерживать, тем самым поддерживать и себя, и благотворительные проекты, которые они инициируют. Итого – победим! ПОДРОБНЕЕ

Благотворительный концерт и помощь психолога: афиша бесплатных событий Одессы на 26-28 апреля Последняя неделя апреля… На улице теплеет и дни стали почти по летнему длинными. Но, к сожалению, апрель этого года не радует нас, ведь взрывы, сирены, смерти украинцев, это также – апрель 2022. Именно поэтому многие события посвящены психологической поддержке, новым возможностям и изучению истории. Будьте сильными, знающими и устойчивыми. Победа будет за нами! ПОДРОБНЕЕ

Афиша бесплатных событий в Одессе 22 – 24 апреля Война продолжается, но об отдыхе с культурной жизнью забывать не надо. Предлагаем вашему вниманию события поддержки в Одессе, которые состоятся 22 – 24 апреля. Некоторые из них будут проходить онлайн, но возвращаются и оффлайн-формат. ПОДРОБНЕЕ

События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля Очередная неделя российской агрессии. В очередной раз мы должны не просто пережить, а выжить. Сохранить кроме жизни достоинство, стойкость, здравый смысл и жажду жизни. Стоим дальше. ПОДРОБНЕЕ