Афиша бесплатных событий в Одессе 22 – 24 апреля

События поддержки в Одессе 18 – 21 апреля Очередная неделя российской агрессии. В очередной раз мы должны не просто пережить, а выжить. Сохранить кроме жизни достоинство, стойкость, здравый смысл и жажду жизни. Стоим дальше. ПОДРОБНЕЕ

События поддержки: куда пойти в Одессе 15-17 апреля Середина весны. Католическая и еврейская Пасха. Природа отмечает возрождение. Украинцам, к сожалению, пока рано праздновать. Война продолжается. Люди – погибают. Но даже в такие трудные времена нужно понимать – жизнь продолжается. Итак – живем, напитываемся музыкой, литературой, знаниями и продолжаем держать строй. Ради победы, ради всех нас, ради будущего страны. ПОДРОБНЕЕ

События поддержки Одесса 11 – 14 апреля: куда пойти и чем заняться в городе Продолжаем собирать для вас интересные и бесплатные события, чтобы вы имели возможность учиться, развиваться и отдыхать душой даже в такие трудные времена. Поэтому продолжаем слушать лекции, ходить на курсы первой помощи и поддерживать ВСУ. Хорошей и плодотворной всем недели. ПОДРОБНЕЕ

Одесса военная: события поддержки 8-10 апреля Апрель… В эти выходные мы будем отмечать День освобождения Одессы от нацистских захватчиков. Мы не забыли. Точно также мы не забудем войну, которая началась в 2014 году и продолжается в эти дни. Мы будем помнить каждого военного и гражданского, жизни которых отнял враг. Наша задача – сопротивляться врагу и жить дальше. ПОДРОБНЕЕ