Афиша бесплатных событий в Одессе 22 – 24 апреля

Война продолжается, но об отдыхе с культурной жизнью забывать не надо. Предлагаем вашему вниманию события поддержки в Одессе, которые состоятся 22 – 24 апреля. Некоторые из них будут проходить онлайн, но возвращаются и оффлайн-формат.
Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа
Где: Онлайн
Когда: 22-24 апреля, 15:00
https://www.facebook.com/OdTUZ
Что: Стус: канон неповиновения
Где: https://us04web.zoom.us/j/76075465505…
Когда: 22 апреля, 15:00
Что: Открытие благотворительной выставки Александра Синельникова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 апреля, 16:00
Что: Обучение по безопасности для детей 10-14 лет
Где: Спорткомплекс ОНПУ
Когда: 23 апреля, 9:00
https://forms.gle/n9ta6zPxduHSvgvk6
Что: Трансляции пасхальных богослужений
Где: Онлайн
Когда: 23-24 апреля
https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/de-divitis-transljacij-pashalnih-bogosluzhin-23-24-kvitnja