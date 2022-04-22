Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий в Одессе 22 – 24 апреля

Афиша бесплатных событий в Одессе 22 – 24 апреля

Война продолжается, но об отдыхе с культурной жизнью забывать не надо. Предлагаем вашему вниманию события поддержки в Одессе, которые состоятся 22 – 24 апреля. Некоторые из них будут проходить онлайн, но возвращаются и оффлайн-формат.

Что: Сказки от актеров одесского ТЮЗа

Где: Онлайн

Когда: 22-24 апреля, 15:00

https://www.facebook.com/OdTUZ

 

Что: Стус: канон неповиновения

Где: https://us04web.zoom.us/j/76075465505…

Когда: 22 апреля, 15:00

https://fb.me/e/2cRCbaaKC

 

Что: Открытие благотворительной выставки Александра Синельникова

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 22 апреля, 16:00

https://fb.me/e/4Q81oHpV0

 

Что: Обучение по безопасности для детей 10-14 лет

Где: Спорткомплекс ОНПУ

Когда: 23 апреля, 9:00

https://forms.gle/n9ta6zPxduHSvgvk6

https://fb.me/e/1RqlXYOz6

 

Что: Трансляции пасхальных богослужений

Где: Онлайн

Когда: 23-24 апреля

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/de-divitis-transljacij-pashalnih-bogosluzhin-23-24-kvitnja

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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