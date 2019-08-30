Афиша бесплатных событий Одессы с 30 августа – 1 сентября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00
Что: Фестиваль “Пикейные жилеты”
Где: Летний театр Горсад
Когда: 30 августа – 1 сентября, 11:00-18:00, открытие 30 августа в 19.00
Что: Рассказ “Наследие Моисея Линецкого”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 30 августа, 19:30
Free donation
Что: Открытая тренировка “ Open running day”
Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко
Когда: 31 августа, 8:30
Что: Праздник в Киевском районе “Солнечная Одесса”
Где: Ак.Глушко, 2А
Когда: 31 августа, 11:00
Что: Арх Субботник
Где: Пушкинская, 34
Когда: 31 августа, 11:30
Что: Открытие одесской колоннады после ремонта
Где: Колоннада
Когда: 31 августа, 20:00
Что: Праздник в Малиновском районе “Одесса в сердце моем”
Где: Космонавтов, 17-в
Когда: 1 сентября, 11:00
Что: Праздник Приморского района “Ах, Одесса”
Где: Парк победы
Когда: 1 сентября, 12:00
Что: Праздник Суворовского района
Где: Крымский бульвар, Фонтан
Когда: 1 сентября, 15:00
Что: Лекция Дмитрия Жданова “Код Одессы”
Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42
Когда: 1 августа, 15:30
Free donation
Что: Андрей Красножон. “Древний Хаджибей или юная Одесса?”
Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42
Когда: 1 августа, 17:30
Free donation
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