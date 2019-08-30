Афиша бесплатных событий Одессы с 30 августа – 1 сентября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Фестиваль “Пикейные жилеты”

Где: Летний театр Горсад

Когда: 30 августа – 1 сентября, 11:00-18:00, открытие 30 августа в 19.00

Что: Рассказ “Наследие Моисея Линецкого”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 30 августа, 19:30

Free donation

Что: Открытая тренировка “ Open running day”

Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко

Когда: 31 августа, 8:30

Что: Праздник в Киевском районе “Солнечная Одесса”

Где: Ак.Глушко, 2А

Когда: 31 августа, 11:00

Что: Арх Субботник

Где: Пушкинская, 34

Когда: 31 августа, 11:30

Что: Открытие одесской колоннады после ремонта

Где: Колоннада

Когда: 31 августа, 20:00

Что: Праздник в Малиновском районе “Одесса в сердце моем”

Где: Космонавтов, 17-в

Когда: 1 сентября, 11:00

Что: Праздник Приморского района “Ах, Одесса”

Где: Парк победы

Когда: 1 сентября, 12:00

Что: Праздник Суворовского района

Где: Крымский бульвар, Фонтан

Когда: 1 сентября, 15:00

Что: Лекция Дмитрия Жданова “Код Одессы”

Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42

Когда: 1 августа, 15:30

Free donation

Что: Андрей Красножон. “Древний Хаджибей или юная Одесса?”

Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42

Когда: 1 августа, 17:30

Free donation