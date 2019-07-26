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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы с 26 – 28 июля

Афиша бесплатных событий Одессы с 26 – 28 июля

Подборка интересных мероприятий на ближайший уик-энд в Одессе.

Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро, 6:00

Что: Открытие выставки “Люди и собаки нашего бульвара”
Где: Ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 июля, 17:00

Что: Кинопоказ “Вавилон”
Где: Аркадийская аллея “Пространство”
Когда: 26 июля, 19:00
Регистрация: https://bit.ly/32OrFJY

Что: Odessa summer jam
Где: Парк Горького, Фонтан
Когда: 26 июля, 20:00
Подробности: https://bit.ly/2GpCw3d

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия-сити. Фонтан
Когда: 27-28 июля, 7:00-9:00
Регистрация: +38 (063) 229 94 47, +38 (063) 229 94 48, +38 (094) 954 02 29

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Пляж Ланжерон
Когда: 27 июля (по субботам), 7:00

Что: Презентація нової збірки поезій Віктора Крупки «Химерник»
Где: Ул. Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 27 июля, 16:00

Что: Концерт духового оркестра им. Салика
Где: Аркадия-сити
Когда: 27 июля, 20:00
Подробности: https://bit.ly/32RRSak

Что: Английский разговорный клуб
Где: Ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 июля, 13:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”
Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной
Когда: 28 июля, 16:00
Примечание: Free donation

Что: Лекция “Вещь в искусстве”
Где: Аркадийская аллея “Пространство”
Когда: 28 июля, 19:00
Регистрация: https://bit.ly/2K51ztu

Что: Мастер класс Zumba-fitness
Где: Аркадия-сити
Когда: 28 июля, 20:00

Фото: архив “ОЖ” 

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