Афиша бесплатных событий Одессы с 26 – 28 июля

Подборка интересных мероприятий на ближайший уик-энд в Одессе.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро, 6:00

Что: Открытие выставки “Люди и собаки нашего бульвара”

Где: Ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 июля, 17:00

Что: Кинопоказ “Вавилон”

Где: Аркадийская аллея “Пространство”

Когда: 26 июля, 19:00

Регистрация: https://bit.ly/32OrFJY

Что: Odessa summer jam

Где: Парк Горького, Фонтан

Когда: 26 июля, 20:00

Подробности: https://bit.ly/2GpCw3d

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия-сити. Фонтан

Когда: 27-28 июля, 7:00-9:00

Регистрация: +38 (063) 229 94 47, +38 (063) 229 94 48, +38 (094) 954 02 29

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса

Где: Пляж Ланжерон

Когда: 27 июля (по субботам), 7:00

Что: Презентація нової збірки поезій Віктора Крупки «Химерник»

Где: Ул. Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 27 июля, 16:00

Что: Концерт духового оркестра им. Салика

Где: Аркадия-сити

Когда: 27 июля, 20:00

Подробности: https://bit.ly/32RRSak

Что: Английский разговорный клуб

Где: Ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 28 июля, 13:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”

Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной

Когда: 28 июля, 16:00

Примечание: Free donation

Что: Лекция “Вещь в искусстве”

Где: Аркадийская аллея “Пространство”

Когда: 28 июля, 19:00

Регистрация: https://bit.ly/2K51ztu

Что: Мастер класс Zumba-fitness

Где: Аркадия-сити

Когда: 28 июля, 20:00

Фото: архив “ОЖ”