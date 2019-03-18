Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы с 18 – 21 марта

Афиша бесплатных событий Одессы с 18 – 21 марта

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Презентация острова Маврикий
Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa
Когда: 18 марта, 18:00

Что: Кинопоказ “Когда падают деревья”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 18 марта, 18:00
Бесплатный билет +38 098 917 9551

Что: Детско-родительские отношения
Где: Лермонтовский, 13
Когда: 18 марта, 18:00
Регистрация https://goo.gl/forms/oi7lrwZQXiSUpb803

Что: Идеальные отношения: миф или реальность?
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб
Когда: 18 марта, 19:00
Бесплатный билет https://goo.gl/HPDd76

Что: Открытие выставки “Расскажи сыну своему”
Где: Нежинская, 66, Еврейский музей
Когда: 19 марта, 16:00

Что: Концерт народной музыки студентов Музыкальной академии им. Неждановой
Где: Героев Сталинграда, 36 , Музыкальная школа N7
Когда: 19 марта, 17:00

Что: День открытых дверей Спортивно-туристического клуба Одесса
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 19 марта, 19:00
Регистрация https://goo.gl/forms/PTDYRvk8fWh8jwUV2 , 096 393 05 01

Что: Лекция “Что такое IGTV” 
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб
Когда: 19 марта, 19:00
Бесплатный билет https://goo.gl/LfDjf3

Что: Киновторник “Фантастические твари”
Где: Пушкинская, 75, TrueMan
Когда: 19 марта, 21:00

Что: Марафон Франкофонии
Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa
Когда: 20 марта, 9:30-17:00
Регистрация https://goo.gl/forms/PaHYDWesnThZrcrE3

Что: Диалоги на Нежинской. О прошлом – ради будущего.
Где: Нежинская 77/79, КЦ Beit Grand
Когда: 20 марта, 15:00

Что: Открытие выставки “Мистический Гоголь”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 марта, 15:00

Что: Кинопоказ “Брама”
Где: Пастера, 13, Научная б-ка
Когда: 20 марта, 15:00

Что: День поэзии с Андреем Хаецким
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 20 марта, 16:00

Что: Кинопоказ “Донбасс” 
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 20 марта, 17:00

Что: Встреча с Мариной Коптевой. Восхождение на Аконкагуа
Где: Ришельевская, 32, Адреналин
Когда: 20 марта, 18:00
Бесплатный билет https://bit.ly/2Y5EqgH

Что: Purim Carnival Party
Где: Греческая,31, Wei wei, 6 этаж
Когда: 20 марта, 19:00
Билет МК “Дерех” https://www.facebook.com/Youth.Club.Dereh/

Что: Лекция “E-mail маркетинг от А до Я”
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб
Когда: 20 марта, 19:00
Бесплатный билет https://goo.gl/1qiYYy

Что: Открытие выставки Lorem pupa: выставка кукол
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 21 марта, 15:00

Что: Лекция “Эффективные коммуникации для социальных и поведенческих изменений”
Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa
Когда: 21 марта, 17:30
Регистрация https://goo.gl/forms/1lF4em7Zbu73xGIG2

Что: День поэзии с Людмилой и Борисом Херсонскими
Где: Екатерининская, 77, Книгарня кав’ярня
Когда: 21 марта, 18:30

Афиша бесплатных событий Одессы с 18 – 21 мартаЧто: Презентация острова МаврикийГде: Греческая, 1-а, Hub…

Опубліковано Одесская жизнь Понеділок, 18 березня 2019 р.

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