Афиша бесплатных событий Одессы с 18 – 21 марта

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Презентация острова Маврикий

Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa

Когда: 18 марта, 18:00

Что: Кинопоказ “Когда падают деревья”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 18 марта, 18:00

Бесплатный билет +38 098 917 9551

Что: Детско-родительские отношения

Где: Лермонтовский, 13

Когда: 18 марта, 18:00

Регистрация https://goo.gl/forms/oi7lrwZQXiSUpb803

Что: Идеальные отношения: миф или реальность?

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб

Когда: 18 марта, 19:00

Бесплатный билет https://goo.gl/HPDd76

Что: Открытие выставки “Расскажи сыну своему”

Где: Нежинская, 66, Еврейский музей

Когда: 19 марта, 16:00

Что: Концерт народной музыки студентов Музыкальной академии им. Неждановой

Где: Героев Сталинграда, 36 , Музыкальная школа N7

Когда: 19 марта, 17:00

Что: День открытых дверей Спортивно-туристического клуба Одесса

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 19 марта, 19:00

Регистрация https://goo.gl/forms/PTDYRvk8fWh8jwUV2 , 096 393 05 01

Что: Лекция “Что такое IGTV”

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб

Когда: 19 марта, 19:00

Бесплатный билет https://goo.gl/LfDjf3

Что: Киновторник “Фантастические твари”

Где: Пушкинская, 75, TrueMan

Когда: 19 марта, 21:00

Что: Марафон Франкофонии

Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa

Когда: 20 марта, 9:30-17:00

Регистрация https://goo.gl/forms/PaHYDWesnThZrcrE3

Что: Диалоги на Нежинской. О прошлом – ради будущего.

Где: Нежинская 77/79, КЦ Beit Grand

Когда: 20 марта, 15:00

Что: Открытие выставки “Мистический Гоголь”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 марта, 15:00

Что: Кинопоказ “Брама”

Где: Пастера, 13, Научная б-ка

Когда: 20 марта, 15:00

Что: День поэзии с Андреем Хаецким

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 20 марта, 16:00

Что: Кинопоказ “Донбасс”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 20 марта, 17:00

Что: Встреча с Мариной Коптевой. Восхождение на Аконкагуа

Где: Ришельевская, 32, Адреналин

Когда: 20 марта, 18:00

Бесплатный билет https://bit.ly/2Y5EqgH

Что: Purim Carnival Party

Где: Греческая,31, Wei wei, 6 этаж

Когда: 20 марта, 19:00

Билет МК “Дерех” https://www.facebook.com/Youth.Club.Dereh/

Что: Лекция “E-mail маркетинг от А до Я”

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб

Когда: 20 марта, 19:00

Бесплатный билет https://goo.gl/1qiYYy

Что: Открытие выставки Lorem pupa: выставка кукол

Где: Польская, 19, Музей Блещунова

Когда: 21 марта, 15:00

Что: Лекция “Эффективные коммуникации для социальных и поведенческих изменений”

Где: Греческая, 1-а, Hub Odessa

Когда: 21 марта, 17:30

Регистрация https://goo.gl/forms/1lF4em7Zbu73xGIG2

Что: День поэзии с Людмилой и Борисом Херсонскими

Где: Екатерининская, 77, Книгарня кав’ярня

Когда: 21 марта, 18:30

Афиша бесплатных событий Одессы с 18 – 21 мартаЧто: Презентация острова МаврикийГде: Греческая, 1-а, Hub… Опубліковано Одесская жизнь Понеділок, 18 березня 2019 р.