Афиша бесплатных событий Одессы 12-13 октября

Что: Высадка цветов на склонах

Где: 11,5-12 ст.Б.Фонтана

Когда: 12 октября, 11:00-14:00

Контакт 097-578-2433

Что: Frumushika wine fest

Где: с. Фрумушика

Когда: 12 октября, 12:00

Что: Кубейский мегдан – 210 лет с.Кубей

Где: с. Кубей

Когда: 12 октября, 10:00-20:00

Что: Детский Fresh day

Где: Пантелеймоновская, 110, Fresh market

Когда: 12 октября, 18:00

Что: Купания с клубом моржей

Где: Ланжерон, два шара, возле клубного флага

Когда: 13 октября, 11:00

Что: Открытый урок программирования для детей

Где: Небесной Сотни, 2, Сити-центр, -1 этаж

Когда: 13 октября, 14:00

Что: Презентация книги Зои Звягинцевой “”In progress. Fashion of Ukraine since 1991″

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 13 октября, 18:00

Что: Мастер класс по кизомбе + латиноамериканские танцы

Где: Пантелеймоновская, 110 Fresh market

Когда: 13 октября, 18:00 – 21:00