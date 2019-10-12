Афиша бесплатных событий Одессы 12-13 октября

Подборка бесплатных мероприятий на выходные дни.
Что: Высадка цветов на склонах
Где: 11,5-12 ст.Б.Фонтана
Когда: 12 октября, 11:00-14:00
Контакт 097-578-2433
Что: Frumushika wine fest
Где: с. Фрумушика
Когда: 12 октября, 12:00
Что: Кубейский мегдан – 210 лет с.Кубей
Где: с. Кубей
Когда: 12 октября, 10:00-20:00
Что: Детский Fresh day
Где: Пантелеймоновская, 110, Fresh market
Когда: 12 октября, 18:00
Что: Купания с клубом моржей
Где: Ланжерон, два шара, возле клубного флага
Когда: 13 октября, 11:00
Что: Открытый урок программирования для детей
Где: Небесной Сотни, 2, Сити-центр, -1 этаж
Когда: 13 октября, 14:00
Что: Презентация книги Зои Звягинцевой “”In progress. Fashion of Ukraine since 1991″
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 13 октября, 18:00
Что: Мастер класс по кизомбе + латиноамериканские танцы
Где: Пантелеймоновская, 110 Fresh market
Когда: 13 октября, 18:00 – 21:00