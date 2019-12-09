Афиша бесплатных событий Одессы на 9-12 декабря

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись: +38(063) 22-99-447, ‭+38(063) 22-99-448‬, +38(094) 95-40-229

Что: “Гороскоп Одессы”. “Выставка Елены Мазур

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 9 декабря, до 18:00

Что: Кинопоказ короткометражных фильмов

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 9 декабря, 19:00

Регистрация: по ссылке

Что: Показ документального фильма «Bellingcat:правда в мире постправды”

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 10 декабря, 19:00

Что: Лекция “Как поддержать ребенка при выборе профессии”

Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19 , ЦеХаб

Когда: 10 декабря, 19:00

Регистрация: по ссылке

Что: Презентация монографии Андрея Красножона

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 11 декабря, 15:00

Что: Презентация книги “2 мая. Мифы и пропаганда”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 11 декабря, 17:30

Что: Показ документального фильма “Оккупированный кинотеатр”

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 11 декабря, 19:00

Что: Презентация путеводителя: Одесчина: 12 пешеходных путешествий

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 декабря, 17:00

Что: Показ документального фильма “Путь к горам”

Где: Военный спуск, 18, ТЕО

Когда: 12 декабря, 19:00

Фото: “ОЖ”

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