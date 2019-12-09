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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 9-12 декабря

Афиша бесплатных событий Одессы на 9-12 декабря

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447, ‭+38(063) 22-99-448‬, +38(094) 95-40-229

Что: “Гороскоп Одессы”. “Выставка Елены Мазур
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 9 декабря, до 18:00

Что: Кинопоказ короткометражных фильмов
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 9 декабря, 19:00
Регистрация: по ссылке

Что: Показ документального фильма «Bellingcat:правда в мире постправды”
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 10 декабря, 19:00

Что: Лекция “Как поддержать ребенка при выборе профессии”
Где: Вице-адмирала Жукова, 17/19 , ЦеХаб
Когда: 10 декабря, 19:00
Регистрация: по ссылке

Что: Презентация монографии Андрея Красножона
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 11 декабря, 15:00

Что: Презентация книги “2 мая. Мифы и пропаганда”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 декабря, 17:30

Что: Показ документального фильма “Оккупированный кинотеатр”
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 11 декабря, 19:00

Что: Презентация путеводителя: Одесчина: 12 пешеходных путешествий
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 декабря, 17:00

Что: Показ документального фильма “Путь к горам”
Где: Военный спуск, 18, ТЕО
Когда: 12 декабря, 19:00

Фото: “ОЖ”

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