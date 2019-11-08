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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 8-10 ноября

Афиша бесплатных событий Одессы на 8-10 ноября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Вечер памяти актера Валерия Наумцева
Где:Греческая, 48-а, ТЮЗ
Когда: 8 ноября, 17:00

Что: Концерт “Саксофон: осень в ансамбле”
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 8 ноября, 18:40

Что: Болградский винный фестиваль
Где: Болград, Центральная площадь
Когда: 9-10 ноября, 12:00-21:00

Что: Музыкальные истории Ангелы Габер и Томаша Дибали
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 9 ноября, 18:00

Что: Велодень “Осень”
Где: Приморский бульвар “Дюк”
Когда: 10 ноября, сбор 12:00, старт 13:00

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