Афиша бесплатных событий Одессы на 3-6 февраля

Подборка общедоступных городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Кинопоказ “Работа без авторства”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 3 февраля, 19:00
Регистрация: https://forms.gle/r5qzuRLKnjrofFQ19
Что: Открытие выставки Андрея Летнева “Февральский вернисаж”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 февраля, 14:00
Что: Киноночь с Тарантино
Где: Греческая, 32, Арт-клуб “Шкаф”
Когда: 4 февраля, 19:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447; +38(063) 22-99-448; +38(094) 95-40-229
Фото: “ОЖ”
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!