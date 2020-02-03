Афиша бесплатных событий Одессы на 3-6 февраля

Что: Кинопоказ “Работа без авторства”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 3 февраля, 19:00

Регистрация: https://forms.gle/r5qzuRLKnjrofFQ19

Что: Открытие выставки Андрея Летнева “Февральский вернисаж”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 февраля, 14:00

Что: Киноночь с Тарантино

Где: Греческая, 32, Арт-клуб “Шкаф”

Когда: 4 февраля, 19:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись: +38(063) 22-99-447; +38(063) 22-99-448‬; +38(094) 95-40-229

Фото: “ОЖ”

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