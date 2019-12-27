Афиша бесплатных событий Одессы на 27-29 декабря

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.
Что: Ярмарка “Рождественский ажиотаж”
Где: ТРЦ Ривьера
Когда: 27-30 декабря, 10:00-20:00
Что: Открытие выставки театральных работ Николая Кужлеева
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 декабря, 14:00
Что: Концерт “Новогодний саксофон”
Где: Маяковского, 4, ДМШ1
Когда: 27 декабря, 14:00
Что: “Времена не выбирают”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 27 декабря, 15:00
Что: Концерт студентов Одесской музыкальной академии
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 27 декабря, 18:00
Что: Новогодняя ярмарка “Новогодние подарки”
Где: Парк им. Шевченко
Когда: 28-29 декабря
Что: Концерт Павла Доронина
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 28 декабря, 12:00
Что: Концерт украинской музыки
Где: Большая Арнаутская, 47, музей Рериха
Когда: 28 декабря, 14:00
Что: Концерт “Рождество – в каждую семью”
Где: Горсад
Когда: 28 декабря , 14:00
Что: Концерт Игоря Видойника
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 28 декабря, 13:00
Что: Лекция Вадима Журавлева “Конец эпохи примадонны”
Где: Ришельевская, 33, Первая украинская школа театра и кино
Когда: 28 декабря, 15:00
Что: Новогодний утренник
Где: Степовая, 28, магазин Обжора
Когда: 29 декабря, с 11:00
Что: Новогодний бал школы “Пушкинский музейон”
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 29 декабря, 12:00
Фото: “ОЖ”
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