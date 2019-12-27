Афиша бесплатных событий Одессы на 27-29 декабря

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Ярмарка “Рождественский ажиотаж”

Где: ТРЦ Ривьера

Когда: 27-30 декабря, 10:00-20:00

Что: Открытие выставки театральных работ Николая Кужлеева

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 декабря, 14:00

Что: Концерт “Новогодний саксофон”

Где: Маяковского, 4, ДМШ1

Когда: 27 декабря, 14:00

Что: “Времена не выбирают”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 27 декабря, 15:00

Что: Концерт студентов Одесской музыкальной академии

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 27 декабря, 18:00

Что: Новогодняя ярмарка “Новогодние подарки”

Где: Парк им. Шевченко

Когда: 28-29 декабря

Что: Концерт Павла Доронина

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 28 декабря, 12:00

Что: Концерт украинской музыки

Где: Большая Арнаутская, 47, музей Рериха

Когда: 28 декабря, 14:00

Что: Концерт “Рождество – в каждую семью”

Где: Горсад

Когда: 28 декабря , 14:00

Что: Концерт Игоря Видойника

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 28 декабря, 13:00

Что: Лекция Вадима Журавлева “Конец эпохи примадонны”

Где: Ришельевская, 33, Первая украинская школа театра и кино

Когда: 28 декабря, 15:00

Что: Новогодний утренник

Где: Степовая, 28, магазин Обжора

Когда: 29 декабря, с 11:00

Что: Новогодний бал школы “Пушкинский музейон”

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 29 декабря, 12:00

Фото: “ОЖ”

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