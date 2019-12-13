Афиша бесплатных событий Одессы на 13 – 14 декабря

Подборка мероприятий в городе на ближайшие дни.
Что: Лекция “Неконфликтная коммуникация как искусство”
Где: Софиевская, 13, Художественный музей
Когда: 13 декабря, 14:00
Бесплатный билет: http://bit.ly/34le7pz.
Что: Открытие выставки Игра в искусство
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 13 декабря, 15:00
Что: Открытие выставки «Tactus”
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 13 декабря, 16:00
Что: Показ докфильма “Осторожно, провал!”
Где: Аркадийская аллея, Пространство
Когда: 13 декабря, 19:00
Что: Творческое занятие, как избавиться писательского блока
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 14 декабря, 14:00
Что: Автограф сессия с лучшей каратисткой мира Анжеликой Терлюгиной
Где: ТЦ Ривьера, магазин New Balance
Когда: 14 декабря, 17:00 – 19:00
Фото: “ОЖ”
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