Афиша бесплатных событий Одессы на 13 – 14 декабря

Зима в Одессе, как правило, отличается изобилием праздничных ярмарок, где можно от пуза напробоваться угощений на любой вкус. Если повезет – то еще и снежными забавами с покатушками на санках. Если снега нет, можно отправиться на каток – благо, их немало в городе. Есть, например, в Аркадии, во Дворце спорта, на улице Филатова, в парках Горького и Шевченко, на поселке Котовского, а недавно открыли еще и у театра музкомедии. Менее часа удовольствия стоит от 60 до 150 гривен. Некоторые просят около 400 гривен залога за коньки, другие предлагают скидку тем, кто прийдет с личной спортивной обувью. Если не боитесь синяков и разбитых коленок, вам туда. А есть развлечения и для тех, кто не любит кататься на коньках.

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