Афиша бесплатных событий Одессы на 1 – 3 октября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день, 7:00-9:00

Запись по тел.: +38(063) 22-99-447, +38(063) 22-99-448, +38(094) 95-40-229

Что: Открытие выставки Вадима Целоусова

Где: ул. Пушкинская,9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 1 октября, 17:00

Что: Творческая встреча с фотографом и путешественником Юрием Шевченко

Где: пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб

Когда: 1 октября, 19:00

Что: Авторский проект Феликса Кохрихта «Диалоги на Нежинской» с программой «Рош ха Шана: Жизнь и Судьба»

Где: ул. Нежинская, 77/79, Beit Grand

Когда: 2 октября, 15:00

Что: Кинопоказ “Налево от лифта”

Где: ул. Приморская 15/17, Киноклуб “Underpub”

Когда: 2 октября, 18:00

Free donation

Что: Фестиваль “Золотые скрипки Одессы”. Внук – в память о дедушке

Где: ул. Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой

Когда: 3 октября, 17:00

Что: Франковские чтения

Где: ул. Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 октября, 17:30

Фото: архив “ОЖ”