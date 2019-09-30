Афиша бесплатных событий Одессы на 1 – 3 октября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день, 7:00-9:00
Запись по тел.: +38(063) 22-99-447, +38(063) 22-99-448, +38(094) 95-40-229
Что: Открытие выставки Вадима Целоусова
Где: ул. Пушкинская,9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 1 октября, 17:00
Что: Творческая встреча с фотографом и путешественником Юрием Шевченко
Где: пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19, ЦеХаб
Когда: 1 октября, 19:00
Что: Авторский проект Феликса Кохрихта «Диалоги на Нежинской» с программой «Рош ха Шана: Жизнь и Судьба»
Где: ул. Нежинская, 77/79, Beit Grand
Когда: 2 октября, 15:00
Что: Кинопоказ “Налево от лифта”
Где: ул. Приморская 15/17, Киноклуб “Underpub”
Когда: 2 октября, 18:00
Free donation
Что: Фестиваль “Золотые скрипки Одессы”. Внук – в память о дедушке
Где: ул. Новосельского, 63, Музыкальная академия им.Неждановой
Когда: 3 октября, 17:00
Что: Франковские чтения
Где: ул. Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 октября, 17:30
Фото: архив “ОЖ”
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