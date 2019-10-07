Афиша бесплатных событий Одессы 7-13 октября

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
+38(094) 95-40-229
Что: Концерт памяти Давида Ойстраха
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского
Когда: 7 октября,14:00
Что: Социальный кинопоказ “Рубеж”
Где: к-р Синема Сити
Когда: 7 октября , 16:00
Что: Кинопоказ “Мой парень псих”
Где: Ришельевская, 33 , Urban music hall
Когда: 7 октября, 19:00
Что: Встреча с Иосифом Бронзом
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 октября, 17:00
Что: Киноклуб “Мана-мана” Показ фильма “Кто я”
Где: Ольгиевская, 23
Когда: 9 октября, 19:00
Free donation
Что: Мастер класс “7 ошибок, которые совершают родители”
Где: Жуковского,9, Чудо родители
Когда: 10 октября, 19:00
Регистрация http://bit.ly/2mRReJB
(067)654-12-77 . (073)654-12-77
Что: Мастер класс по грузинским танцам
Где: Греческая, 1-а, HUB
Когда: 10 октября, 16:00