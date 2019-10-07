Афиша бесплатных событий Одессы 7-13 октября

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

Запись +38(063) 22-99-447

‭+38(063) 22-99-448‬

+38(094) 95-40-229

Что: Концерт памяти Давида Ойстраха

Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского

Когда: 7 октября,14:00

Что: Социальный кинопоказ “Рубеж”

Где: к-р Синема Сити

Когда: 7 октября , 16:00

Что: Кинопоказ “Мой парень псих”

Где: Ришельевская, 33 , Urban music hall

Когда: 7 октября, 19:00

Что: Встреча с Иосифом Бронзом

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 8 октября, 17:00

Что: Киноклуб “Мана-мана” Показ фильма “Кто я”

Где: Ольгиевская, 23

Когда: 9 октября, 19:00

Free donation

Что: Мастер класс “7 ошибок, которые совершают родители”

Где: Жуковского,9, Чудо родители

Когда: 10 октября, 19:00

Регистрация http://bit.ly/2mRReJB

(067)654-12-77 . (073)654-12-77

Что: Мастер класс по грузинским танцам

Где: Греческая, 1-а, HUB

Когда: 10 октября, 16:00