fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 7-13 октября

Афиша бесплатных событий Одессы 7-13 октября

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
‭+38(063) 22-99-448‬
+38(094) 95-40-229

Что: Концерт памяти Давида Ойстраха
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского
Когда: 7 октября,14:00

Что: Социальный кинопоказ “Рубеж”
Где: к-р Синема Сити
Когда: 7 октября , 16:00

Что: Кинопоказ “Мой парень псих”
Где: Ришельевская, 33 , Urban music hall
Когда: 7 октября, 19:00

Что: Встреча с Иосифом Бронзом
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 октября, 17:00

Что: Киноклуб “Мана-мана” Показ фильма “Кто я”
Где: Ольгиевская, 23
Когда: 9 октября, 19:00
Free donation

Что: Мастер класс “7 ошибок, которые совершают родители”
Где: Жуковского,9, Чудо родители
Когда: 10 октября, 19:00
Регистрация http://bit.ly/2mRReJB
(067)654-12-77 . (073)654-12-77

Что: Мастер класс по грузинским танцам
Где: Греческая, 1-а, HUB
Когда: 10 октября, 16:00

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Олеся Мамиенко
Олеся МамиенкоПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить