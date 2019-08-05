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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 5-8 августа

Афиша бесплатных событий Одессы 5-8 августа

Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро, 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С
Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3
Когда: Каждый день, 8:00-18:00

Что: Романтический каток
Где: Парк им. Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Кинопонедельник. Короткометражки
Где: Парк им. Шевченко. Зеленый театр
Когда: 5 августа, 21:30

Что: Рассказ «Наследие архитектора Леонида Чернигова»
Где: Парк им. Шевченко. Зеленый театр
Когда: 5 августа, 19:30
Вход: free donation

Что: КиноСреда «Астерикс и Обеликс»
Где: Ул. Ришельевская, 9-а, Городской рынок еды
Когда: 7 августа, 19:00

Что: Открытие фотовыставки «Пам`ятки України»
Где: Книжный переулок, 1-а, б-ка Франко
Когда: 8 августа, 15:00

Что: Открытие мемориальной доски Алексею Крученых
Где: Ул. Малая Арнаутская, 55
Когда: 8 августа, 16:00

Фото: архив “ОЖ”

 

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