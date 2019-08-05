Афиша бесплатных событий Одессы 5-8 августа

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро, 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С

Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3

Когда: Каждый день, 8:00-18:00

Что: Романтический каток

Где: Парк им. Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Кинопонедельник. Короткометражки

Где: Парк им. Шевченко. Зеленый театр

Когда: 5 августа, 21:30

Что: Рассказ «Наследие архитектора Леонида Чернигова»

Где: Парк им. Шевченко. Зеленый театр

Когда: 5 августа, 19:30

Вход: free donation

Что: КиноСреда «Астерикс и Обеликс»

Где: Ул. Ришельевская, 9-а, Городской рынок еды

Когда: 7 августа, 19:00

Что: Открытие фотовыставки «Пам`ятки України»

Где: Книжный переулок, 1-а, б-ка Франко

Когда: 8 августа, 15:00

Что: Открытие мемориальной доски Алексею Крученых

Где: Ул. Малая Арнаутская, 55

Когда: 8 августа, 16:00

Фото: архив “ОЖ”