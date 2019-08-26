Афиша бесплатных событий Одессы 26-29 августа

Подборка бесплатный мероприятий на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С

Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3

Когда: Каждый день 8:00-18:00

Что: Романтический каток

Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Встреча с писательницей Лорой Подгорной “Харбинское чаепитие”

Где: Дерибасовская, 14, книжный магазин “Буква”

Когда: 26 августа, 17:00

Что: Открытая лекция “Как управлять своим стрессом?”

Где: Канатная 27/1, 4City

Когда: 26 августа, 18:00

Что: Лекция “Погружение. Жизнь медицинского центра”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 26 августа, 19:00

Free donation

Что: Встреча с художниками арт-проекта “Puzzle Connection”

Где: Канатная 27/1, 4City

Когда: 26 августа, 19:00

Регистрация

Что: Бесплатные кинопонедельники “Дом, который построил Джек” реж. Ларс фон Триер

Где: Парк Шевченко , Зеленый театра

Когда: 26 августа, 21:30

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 27 – 29 августа, 11:00-19:00

Что: Открытие выставки Нины Стасюковой

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 августа, 15:00

Что: Встреча с философом Вахтангом Кебуладзе

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 27 августа, 17:00

Что: Дискуссия “Гомосексуальность в современном искусстве. Табу, реальность, вызов?

Где: Греческая, 1-а, Hub

Когда: 27 августа, 19:00

Что: Школьная Лига Смеха

Где: летний театр Горсад

Когда: 28 августа, 19:00

Что: Открытие выставки “Одесские дворики Игоря Сытника”

Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 августа, 16:00

Что: Лекция “О ересях в Древней Сирии”

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 29 августа, 17:00

Что: Фестиваль Рыжий город

Где: Приморский бульвар, Дюк

Когда: 29 августа, 17:00

Что: Мультикультурный проект “В Одессе все свои”

Где: Летний театр Горсад

Когда: 29 августа, 20:30