Афиша бесплатных событий Одессы 26-29 августа

Подборка бесплатный мероприятий на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00
Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С
Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3
Когда: Каждый день 8:00-18:00
Что: Романтический каток
Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00
Что: Встреча с писательницей Лорой Подгорной “Харбинское чаепитие”
Где: Дерибасовская, 14, книжный магазин “Буква”
Когда: 26 августа, 17:00
Что: Открытая лекция “Как управлять своим стрессом?”
Где: Канатная 27/1, 4City
Когда: 26 августа, 18:00
Что: Лекция “Погружение. Жизнь медицинского центра”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 26 августа, 19:00
Free donation
Что: Встреча с художниками арт-проекта “Puzzle Connection”
Где: Канатная 27/1, 4City
Когда: 26 августа, 19:00
Что: Бесплатные кинопонедельники “Дом, который построил Джек” реж. Ларс фон Триер
Где: Парк Шевченко , Зеленый театра
Когда: 26 августа, 21:30
Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 27 – 29 августа, 11:00-19:00
Что: Открытие выставки Нины Стасюковой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 августа, 15:00
Что: Встреча с философом Вахтангом Кебуладзе
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 августа, 17:00
Что: Дискуссия “Гомосексуальность в современном искусстве. Табу, реальность, вызов?
Где: Греческая, 1-а, Hub
Когда: 27 августа, 19:00
Что: Школьная Лига Смеха
Где: летний театр Горсад
Когда: 28 августа, 19:00
Что: Открытие выставки “Одесские дворики Игоря Сытника”
Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 августа, 16:00
Что: Лекция “О ересях в Древней Сирии”
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 августа, 17:00
Что: Фестиваль Рыжий город
Где: Приморский бульвар, Дюк
Когда: 29 августа, 17:00
Что: Мультикультурный проект “В Одессе все свои”
Где: Летний театр Горсад
Когда: 29 августа, 20:30
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