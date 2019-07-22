Афиша бесплатных событий Одессы 22 – 25 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро, 6:00

Что: Йога в парке

Где: Парк Победы

Когда: 22-24 июля, 7:00

Примечание: Добровольное пожертвование

Что: Романтический каток

Где: Парк им. Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Выставка Олега Соколова

Где: Ул. Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 22 июля, 16:00

Что: Лекции «Как увидеть черную дыру», «Разработка лекарств»

Где: Парк им. Шевченко, Зеленый театр

Когда: 22 июля, 18:00

Что: Йога с Сашей Фоминцевой

Где: Трасса здоровья, Скалодром

Когда: 24-31 июля, 19:00

Примечание: Регистрация по тел. 067 650 02 80

Что: Фотовыставка «Ladies Day»

Где: Ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 июля, 18:00

Примечание: Вход по регистрации, тел. 067-168-42-66, 066-045-56-28

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 24 июля, 18:30

Что: Лекция «Вакцинация. Вред или польза?»

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 25 июля, 18:00

Что: Открытый микрофон

Где: Ул. Софиевская, 28, бистро «Полезные белки»

Когда: 25 июля, 18:00

Примечание: Free donation