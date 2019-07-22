Афиша бесплатных событий Одессы 22 – 25 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро, 6:00
Что: Йога в парке
Где: Парк Победы
Когда: 22-24 июля, 7:00
Примечание: Добровольное пожертвование
Что: Романтический каток
Где: Парк им. Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00
Что: Выставка Олега Соколова
Где: Ул. Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 22 июля, 16:00
Что: Лекции «Как увидеть черную дыру», «Разработка лекарств»
Где: Парк им. Шевченко, Зеленый театр
Когда: 22 июля, 18:00
Что: Йога с Сашей Фоминцевой
Где: Трасса здоровья, Скалодром
Когда: 24-31 июля, 19:00
Примечание: Регистрация по тел. 067 650 02 80
Что: Фотовыставка «Ladies Day»
Где: Ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 июля, 18:00
Примечание: Вход по регистрации, тел. 067-168-42-66, 066-045-56-28
Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 24 июля, 18:30
Что: Лекция «Вакцинация. Вред или польза?»
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 25 июля, 18:00
Что: Открытый микрофон
Где: Ул. Софиевская, 28, бистро «Полезные белки»
Когда: 25 июля, 18:00
Примечание: Free donation
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