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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 20-22 декабря

Афиша бесплатных событий Одессы 20-22 декабря

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.

Что: Открытие выставки Светланы Крижевской “Белое вдохновение”
Где: Черноморская, 6, Музей Паустовского
Когда: 20 декабря, 14:00

Что: Автограф сессия Юлии Вербы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 декабря, 17:00

Что: Новогодний концерт учеников музыкальной школы N2
Где: Тираспольская, 20
Когда: 20 декабря, 19:00

Что: Концерт танцевальной студии “Show Dance”
Где: Нежинская 77/79, Beit Grande
Когда: 20 декабря, 19:30

Что: Авторский показ фильма “Позывной “Бандерас”
Где: Василия Стуса 2 Б/7, Одесский культурный центр
Когда: 20 декабря, 19:00

Что: Концерт “Музыка в подарок”
Где: М. Арнаутская, 47, музей Рериха
Когда: 20 декабря, 14:00

Что: Праздник “Время чудес”
Где: Парк Горького
Когда: 20-21 декабря, 12:00-20:00

Что: Резиденция добра
Где: Сквер Гамова
Когда: 20 декабря – 7 января, 14:00-21:00

Что: Рождественские звездочки, концерт
Где: Новосельского, 68 , Кирха
Когда: 21 декабря, 12:00

Что: Встреча клуба анонимных авторов
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 декабря, 14:00

Что: Лекция Марии Куликовской “Искусство, длиною в жизнь”
Где: Софиевская, 5, ОХМ
Когда: 21 декабря, 15:00
Регистрация

Что: Авторский показ фильма “Запрещенный”
Где: Василия Стуса 2 Б/7, Одесский культурный центр
Когда: 21 декабря, 19:00

Что: Рождественский концерт
Где: Новосельского, 68 , Кирха
Когда: 21 декабря, 19:00

Что: Ханука, зажжение первой свечи
Где: Приморский бульвар, памятник Дюку
Когда: 22 декабря, 15:30

Что: Поэтический спектакль “Стоило!?”
Где: Маразлиевская, 34, Театр на Чайной
Когда: 22 декабря, 16:00
Free donation

Что: Презентация книги Неизвестные адреса Жаботинского
Где: Нежинская, 66, Еврейский музей
Когда: 22 декабря, 17:30

Что: Поэтический батл “У Ангеловых”
Где: Вячеслава Черновола, 4, кафе “У Ангеловых”
Когда: 22 декабря, 19:30

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