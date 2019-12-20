Афиша бесплатных событий Одессы 20-22 декабря

Что: Открытие выставки Светланы Крижевской “Белое вдохновение”

Где: Черноморская, 6, Музей Паустовского

Когда: 20 декабря, 14:00

Что: Автограф сессия Юлии Вербы

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 декабря, 17:00

Что: Новогодний концерт учеников музыкальной школы N2

Где: Тираспольская, 20

Когда: 20 декабря, 19:00

Что: Концерт танцевальной студии “Show Dance”

Где: Нежинская 77/79, Beit Grande

Когда: 20 декабря, 19:30

Что: Авторский показ фильма “Позывной “Бандерас”

Где: Василия Стуса 2 Б/7, Одесский культурный центр

Когда: 20 декабря, 19:00

Что: Концерт “Музыка в подарок”

Где: М. Арнаутская, 47, музей Рериха

Когда: 20 декабря, 14:00

Что: Праздник “Время чудес”

Где: Парк Горького

Когда: 20-21 декабря, 12:00-20:00

Что: Резиденция добра

Где: Сквер Гамова

Когда: 20 декабря – 7 января, 14:00-21:00

Что: Рождественские звездочки, концерт

Где: Новосельского, 68 , Кирха

Когда: 21 декабря, 12:00

Что: Встреча клуба анонимных авторов

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 декабря, 14:00

Что: Лекция Марии Куликовской “Искусство, длиною в жизнь”

Где: Софиевская, 5, ОХМ

Когда: 21 декабря, 15:00

Регистрация

Что: Авторский показ фильма “Запрещенный”

Где: Василия Стуса 2 Б/7, Одесский культурный центр

Когда: 21 декабря, 19:00

Что: Рождественский концерт

Где: Новосельского, 68 , Кирха

Когда: 21 декабря, 19:00

Что: Ханука, зажжение первой свечи

Где: Приморский бульвар, памятник Дюку

Когда: 22 декабря, 15:30

Что: Поэтический спектакль “Стоило!?”

Где: Маразлиевская, 34, Театр на Чайной

Когда: 22 декабря, 16:00

Free donation

Что: Презентация книги Неизвестные адреса Жаботинского

Где: Нежинская, 66, Еврейский музей

Когда: 22 декабря, 17:30

Что: Поэтический батл “У Ангеловых”

Где: Вячеслава Черновола, 4, кафе “У Ангеловых”

Когда: 22 декабря, 19:30

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