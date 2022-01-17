Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте, но не пропустите самые полезные и интересные из них.