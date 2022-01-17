Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте, но не пропустите самые полезные и интересные из них.
Что: Как писать грантовые заявки
Где: онлайн
Когда: 17 января, 15:00
Что: Шестой открытый онлайн форум «Косточковые в Украине
Где: онлайн
Когда: 18 января, 15:00
Что: Лекция «Как формируется и воспроизводится память: роль музеев»
Где: онлайн
Когда: 18 января, 20:00
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Что: Презентация проекта «Индекс войны»
Где: здесь
Когда: 19 января 15:00
Что: Презентация книги одесских журналистов Александра Галяса и Тамары Гладкой «От интима к мировоззрению. Очерки по гендерной журналистике».
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 19 января, 12:00
Что: Лекция «Исторические фейки как инструмент манипуляций»
Где: онлайн
Когда: 20 января, 11:00
Регистрация: здесь
Что: литературно-поэтическая встреча «Василий Стус: икона или человек?»
Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Когда: 20 января, 15.00
Что: Гранты на проекты для творческой молодежи
Где: онлайн
Когда: 20 января, 16:00
Что: Презентация книги Надежды Мориквас «Летоописание»
Где: онлайн
Когда: 20 января, 18:00
Что: Slava Okey: Как путешествовать по Бессарабии на велосипеде
Где: Умосская, 31
Когда: 20 января, 19:00
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Юлия Сущенко
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