Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

Афиша бесплатных событий Одессы 17-20 января

Активная и деловая жизнь снова возвращается в нашу обыденность. И это чувствуется, если посмотреть на нашу афишу бесплатных событий. На этой неделе много образовательных лекций и мастер-классов, которые пройдут как онлайн, так и офлайн. Поэтому записывайте, но не пропустите самые полезные и интересные из них.

Рецепты

Что: Как писать грантовые заявки

Где: онлайн

Когда: 17 января, 15:00

 

Что: Шестой открытый онлайн форум «Косточковые в Украине

Где: онлайн

Когда: 18 января, 15:00

афиша 17-20 января2

Что: Лекция «Как формируется и воспроизводится память: роль музеев»

Где: онлайн

Когда: 18 января, 20:00

Регистрация здесь

 

Что: Презентация проекта «Индекс войны»

Где: здесь

Когда: 19 января 15:00

 

Что: Презентация книги одесских журналистов Александра Галяса и Тамары Гладкой «От интима к мировоззрению. Очерки по гендерной журналистике».

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 19 января, 12:00

 

Что: Лекция «Исторические фейки как инструмент манипуляций»

Где: онлайн

Когда: 20 января, 11:00

Регистрация: здесь

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Что: литературно-поэтическая встреча «Василий Стус: икона или человек?»

Где: Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 20 января, 15.00

 

Что: Гранты на проекты для творческой молодежи

Где: онлайн

Когда: 20 января, 16:00

 

Что: Презентация книги Надежды Мориквас «Летоописание»

Где: онлайн

Когда: 20 января, 18:00

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Что: Slava Okey: Как путешествовать по Бессарабии на велосипеде

Где: Умосская, 31

Когда: 20 января, 19:00

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Юлия Сущенко

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Цей матеріал також доступний українською

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