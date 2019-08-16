Афиша бесплатных событий Одессы 16-18 августа

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия -сити. Фонтан

Когда: 17-18 августа, 7:00-9:00

Регистрация +38 (063) 229 94 47

+38 (063) 229 94 48

+38 (094) 954 02 29

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 16 – 31 августа, 11:00-19:00

Что: Фестиваль Одесские выходные

Где: Парк Победы

Когда: 16-18 августа, 16:00-21:00

Что: Двенадцать кадров около моря | выставка Михаила Павловского

Где: Канатная, 27/1, 4 City

Когда: 16 августа, 18:00

Регистрация 0930789587

Что: Лекция Форреста Уокера “Уличная фотография”

Где: Фонтанская дорога, 3, PMA Odesa Hub

Когда: 16 августа, 19:00

Регистрация

Что: Фестиваль Пляжных видов спорта

Где: 14 ст. Б.Фонтана. Центр пляжных видов спорта

Когда: 17-18 августа, 10:00-19:00

Что: Открытая тренировка “ Open running day”

Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко

Когда: 17 августа, 8:30

Что: Субботник на Куяльнике

Где: Куяльницкий лиман, Санаторий Пирогова

Когда: 17 августа, 10:00

Что: Ужин. Инструкция по выживанию

Где: Раскидайловская, 60/71, Medical Hub Odrex, 6 этаж

Когда: 17 августа, 11:00

Что: Субботник в Замке у монстров

Где: Французский бульвар, 28

Когда: 17 августа, с 11:00

Что: Открытие Выставки Ирины Озаринской (Само)идентификация

Где: Екатерининская, 25, Invogue#art

Когда: 17 августа, 17:00

Что: Концерт- конкурс ArtStart

Где: Дерибасовская, летний театр

Когда: 17 августа, 19:30