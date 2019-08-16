Афиша бесплатных событий Одессы 16-18 августа

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.
Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия -сити. Фонтан
Когда: 17-18 августа, 7:00-9:00
Регистрация +38 (063) 229 94 47
+38 (063) 229 94 48
+38 (094) 954 02 29
Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 16 – 31 августа, 11:00-19:00
Что: Фестиваль Одесские выходные
Где: Парк Победы
Когда: 16-18 августа, 16:00-21:00
Что: Двенадцать кадров около моря | выставка Михаила Павловского
Где: Канатная, 27/1, 4 City
Когда: 16 августа, 18:00
Регистрация 0930789587
Что: Лекция Форреста Уокера “Уличная фотография”
Где: Фонтанская дорога, 3, PMA Odesa Hub
Когда: 16 августа, 19:00
Что: Фестиваль Пляжных видов спорта
Где: 14 ст. Б.Фонтана. Центр пляжных видов спорта
Когда: 17-18 августа, 10:00-19:00
Что: Открытая тренировка “ Open running day”
Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко
Когда: 17 августа, 8:30
Что: Субботник на Куяльнике
Где: Куяльницкий лиман, Санаторий Пирогова
Когда: 17 августа, 10:00
Что: Ужин. Инструкция по выживанию
Где: Раскидайловская, 60/71, Medical Hub Odrex, 6 этаж
Когда: 17 августа, 11:00
Что: Субботник в Замке у монстров
Где: Французский бульвар, 28
Когда: 17 августа, с 11:00
Что: Открытие Выставки Ирины Озаринской (Само)идентификация
Где: Екатерининская, 25, Invogue#art
Когда: 17 августа, 17:00
Что: Концерт- конкурс ArtStart
Где: Дерибасовская, летний театр
Когда: 17 августа, 19:30
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