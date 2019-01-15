Афиша бесплатных событий Одессы с 15 – 17 января

Подборка открытых мероприятий в Одессе на ближайшие дни.

Что: Фестиваль нового Британского кино.”Вбивство священного оленя”

Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло

Когда:15 января, 16:30

Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33

Free Donation

Что: Лекция “Контент, люди, эмоции: три кита современного маркетинга”

Где: Вице Адмирала Жукова, 17/19, Це Хаб

Когда: 15 января, 19:00

Регистрация: https://goo.gl/xBLuX1

Что: Фестиваль нового Британского кино. “Тебе тут ніколи не було”

Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло

Когда:15 января, 19:00

Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33

Free Donation

Что: Открытие выставки дипломатических документов

Где: Гаванная, 4, Одесский краеведческий музей

Когда: 16 января, 13:00

Что: Открытие выставки Софьи Войцехова.

Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов

Когда: 16 января, 15:00

Что: Кафе по-французски

Где: Коблевская, 40, Альянс франсез

Когда: 16 января, 19:00

Что: Фестиваль нового Британского кино.”Вбивство священного оленя”

Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло

Когда:17 января, 16:30

Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33

Free Donation

Что: Лекции 15х4

Где: Троицкая 49/51, Библиотека Грушевского

Когда: 17 января, 18:00

Что: Фестиваль нового Британского кино.” Она не состарится”

Где: Большая Арнаутская, 59, Пространство Тепло

Когда:17 января, 19:00

Регистрация https://goo.gl/forms/m8yfrDvXPP5yjjG33

Free Donation

Что: Станислав Харт. Нужно ли делать бизнес?

Где: Приморский бульвар, 9, Hillel Odessa

Когда: 17 января, 19:00

Регистрация bit.ly/2Gxq2cm

Ссылки на все мероприятия вы можете посмотреть на нашей страничке в ФБ.