Афиша бесплатных событий Одессы 14-16 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Перформанс “Жажда”

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 14 июня, 16:00

Что: Презентация книги Андрея Осипова “С особой жестокостью”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 июня, 16:00

Что: Функциональная тренировка “Просыпайся_Одесса”

Где: Ланжерон

Когда: 15 июня (по субботам), 7:00

Что: “Боржоми-фест”

Где: парк Победы

Когда: 15 июня, 11:00-22:00

Что: Детский мастер-класс по садоводству

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 15 июня, 11:00

Что: Перформанс “Жажда. Продолжение”

Где: Пляж Ланжерон. Дельфинарий

Когда: 15 июня, 15:00

Что: Встреча клуба “Музыка земли”

Где: Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого

Когда: 15 июня, 15:00

Что: Презентация фильма-гида Бориса Бурды

Где: Екатерининская, 25, Invogue-art

Когда: 15 июня, 18:00

Что: Концерт группы “Пара нормальных”

Где: ТЦ Ривьера

Когда: 15 июня, 20:30

Что: Фестиваль футбола. Презентация официального фан-клуба РЕАЛ МАДРИД!

Где: Морвокзал. Летний театр

Когда: 16 июня, 16:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило!?”

Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной

Когда: 16 июня, 16:00

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