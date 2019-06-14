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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 14-16 июня

Афиша бесплатных событий Одессы 14-16 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Перформанс “Жажда”
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 14 июня, 16:00

Что: Презентация книги Андрея Осипова “С особой жестокостью”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 июня, 16:00

Что: Функциональная тренировка “Просыпайся_Одесса”
Где: Ланжерон
Когда: 15 июня (по субботам), 7:00

Что: “Боржоми-фест”
Где: парк Победы
Когда: 15 июня, 11:00-22:00

Что: Детский мастер-класс по садоводству
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 15 июня, 11:00

Что: Перформанс “Жажда. Продолжение”
Где: Пляж Ланжерон. Дельфинарий
Когда: 15 июня, 15:00

Что: Встреча клуба “Музыка земли”
Где: Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого
Когда: 15 июня, 15:00

Что: Презентация фильма-гида Бориса Бурды
Где: Екатерининская, 25, Invogue-art
Когда: 15 июня, 18:00

Что: Концерт группы “Пара нормальных”
Где: ТЦ Ривьера
Когда: 15 июня, 20:30

Что: Фестиваль футбола. Презентация официального фан-клуба РЕАЛ МАДРИД!
Где: Морвокзал. Летний театр
Когда: 16 июня, 16:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило!?”
Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной
Когда: 16 июня, 16:00
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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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