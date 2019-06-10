Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Презентация. «Черноморец. История клуба»

Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов

Когда: 10 июня, 14:00

Что: Кинопонедельник. “Весна священная”

Где: Ришельевская, 33, Urban music hall

Когда: 10 июня, 18:00

Бесплатный билет +380989179551

Что: Лекция «Итальянская Одесса»

Где: Канатная, 27/1, 4City

Когда: 10 июня, 19:00

Бесплатный билет по ссылке

Что: Открытие выставки «Котарсис»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 12 июня, 16:00

Что: Мастер классы по старинным танцам

Где: Стамбульский парк

Когда: 12 июня, 18:30

Что: Тренинги по логике

Где: Пантелеймоновская, 88/1, оф.407

Когда: 12 июня, 18:30

Только по регистрации

Что: Кинопоказ “Город Бога”

Где: Пушкинская, 8, “Одесситы вместе”

Когда: 12 июня, 19:00

Что: Киносреда. «Эдвард руки-ножницы»

Где: Ришельевская, 9-а, Городской рынок еды

Когда: 12 июня, 19:00

Что: Презентация творчества Игоря Астапенка

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 13 июня, 18:00

Что: Моноспектакль “Делал и буду делать добро”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 13 июня, 19:00

Благотворительный взнос на ваше усмотрение

Что: Дмитрий Сикорский: еда и политика

Где: Пушкинская, 8, Гражданская платформа “Одесситы вместе”

Когда: 13 июня, 19:30

Что: Английский разговорный клуб Speak’n’drink

Где: Бунина, 24, Simply bar

Когда: 13 июня, 20:00