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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Афиша бесплатных событий Одессы 10 – 13 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Презентация. «Черноморец. История клуба»
Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов
Когда: 10 июня, 14:00

Что: Кинопонедельник. “Весна священная”
Где: Ришельевская, 33, Urban music hall
Когда: 10 июня, 18:00
Бесплатный билет +380989179551

Что: Лекция «Итальянская Одесса»
Где: Канатная, 27/1, 4City
Когда: 10 июня, 19:00
Бесплатный билет по ссылке

Что: Открытие выставки «Котарсис»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 июня, 16:00

Что: Мастер классы по старинным танцам
Где: Стамбульский парк
Когда: 12 июня, 18:30

Что: Тренинги по логике
Где: Пантелеймоновская, 88/1, оф.407
Когда: 12 июня, 18:30
Только по регистрации

Что: Кинопоказ “Город Бога”
Где: Пушкинская, 8, “Одесситы вместе”
Когда: 12 июня, 19:00

Что: Киносреда. «Эдвард руки-ножницы»
Где: Ришельевская, 9-а, Городской рынок еды
Когда: 12 июня, 19:00

Что: Презентация творчества Игоря Астапенка
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 13 июня, 18:00

Что: Моноспектакль “Делал и буду делать добро”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 13 июня, 19:00
Благотворительный взнос на ваше усмотрение

Что: Дмитрий Сикорский: еда и политика
Где: Пушкинская, 8, Гражданская платформа “Одесситы вместе”
Когда: 13 июня, 19:30

Что: Английский разговорный клуб Speak’n’drink
Где: Бунина, 24, Simply bar
Когда: 13 июня, 20:00

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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