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«Адмирал» с ракетами и угроза провокаций с Приднестровья: итоги 47-го дня войны в Одессе (видео)

«Адмирал» с ракетами и угроза провокаций с Приднестровья: итоги 47-го дня войны в Одессе (видео)

Сегодняшний день, понедельник, 11 апреля 2022 года, 47-й день с начала российской агрессии против Украины, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было. Однако вероятность нанесения ракетных ударов с территории оккупированного Крыма, а также с кораблей черноморского флота рф остается достаточно высокой.

Об этом рассказал в вечернем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук напомнил, что группировка черноморского флота россии маневрирует в Черном море, а фрегат «Адмирал Макаров» имеет на борту крылатые ракеты типа «Калибр», чем угрожает спокойствию жителей Одесчины.

Но, как заверил спикер ОВА, ситуация полностью контролируема нашими силами обороны, которые готовы отбить все возможные атаки.

Что касается угрозы атаки со стороны Приднестровья, то, по данным ОВА, возможны провокации со стороны оккупационного корпуса рф.

Также Братчук напомнил, что в регионе постоянно проводятся контрдиверсионные мероприятия, так как противник пытается вести воздушную разведку, и не исключено, что на территории области работают корректировщики вражеского огня.

«Поэтому будьте очень бдительны, и если у вас есть какая-либо информация, которая может заинтересовать наши специальные структуры, а также Вооруженные силы Украины, пожалуйста сообщайте. У меня есть соответствующий чат-бот в Телеграм-канале»,

– призывает Братчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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