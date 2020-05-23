Абитуриентам на заметку: какие украинские ВУЗы попали в мировой рейтинг лучших

В мировой рейтинг 2020 года лучших университетов мира попали шесть высших учебных заведений из четырех городов Украины: Киева, Харькова, Львова и Сум. Данные об этом сообщает QS World University Rankings.

Лучшими университетами Украины стали: Харьковский национальный университет им. Каразина; Киевский национальный университет им. Шевченко; Харьковский политехнический институт; Киевский политехнический институт им. Сикорского; Сумской государственный университет; Национальный университет “Львовская политехника”. К сожалению, в этом списке нет ни одного одесского заведения высшего образования (ЗВО).

Рейтинг лучших ВУЗов мира возглавили три университета из США: Массачусетский технологический университет, Стенфордский унивеситет и Гарвардский университет

Рейтинг QS World University Rankings учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников работодателями.

Фото: Freepik

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