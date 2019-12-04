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Новости Одессы и Одесской области

“Abiabs” і “Nike”: в Одесі викрили велику партію контрабандного взуття (фото)

“Abiabs” і “Nike”: в Одесі викрили велику партію контрабандного взуття (фото)

Одеські митники призупинили ввезення майже 7 тисяч пар контрафактного взуття.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.

Контейнер зі взуттям з ознаками контрафактності одеські митники виявили спільно з представниками УСБУ в Одеській області.

Під час митного огляду вантажу з’ясувалось, що понад 2 тисячі пар взуття марковано товарними знаками, схожими до ступеня змішування з торговельною маркою ADIDAS, та майже 5 тисяч пар – з NIKE.

Наразі вживаються заходи в частині компетенції митниці щодо захисту прав інтелектуальної власності та фіксації можливих порушень митного законодавства.

Остаточна вартість товарів буде встановлена після товарознавчої експертизи.

Фото: Одеська митниця ДФС

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