“Abiabs” і “Nike”: в Одесі викрили велику партію контрабандного взуття (фото)

Одеські митники призупинили ввезення майже 7 тисяч пар контрафактного взуття.
Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці.
Контейнер зі взуттям з ознаками контрафактності одеські митники виявили спільно з представниками УСБУ в Одеській області.
Під час митного огляду вантажу з’ясувалось, що понад 2 тисячі пар взуття марковано товарними знаками, схожими до ступеня змішування з торговельною маркою ADIDAS, та майже 5 тисяч пар – з NIKE.
Наразі вживаються заходи в частині компетенції митниці щодо захисту прав інтелектуальної власності та фіксації можливих порушень митного законодавства.
Остаточна вартість товарів буде встановлена після товарознавчої експертизи.
Фото: Одеська митниця ДФС
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