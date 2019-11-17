fbpx
Новости Одессы и Одесской области

900 миллионов на дороги и паром в Евросоюз: первые обещания новоизбранного губернатора Одесской области

900 миллионов на дороги и паром в Евросоюз: первые обещания новоизбранного губернатора Одесской области

На днях недавно вступивший в должность губернатор Одесской области Максим Куцый дал первую публичную пресс-конференцию.

Он говорил о приоритетах его работы, подчеркнув готовность, прежде всего, развивать инфраструктуру региона.

Губернатор отдельно коснулся наболевшей темы – плохих дорог. Он, в частности, заявил о намерении заняться ремонтом автомагистралей, находящихся в плачевном состоянии.

Руководитель областной администрации отметил, что его подчиненные уже начали разрабатывать карту областных дорог. Там отметят приоритетные трассы, которые нужно отремотировать в первую очередь.

На реконструкцию и строительство выделят из бюджета 900 миллионов гривен. При этом, как отметил губернатор, если средствами правильно распорядиться, останется и на ремонт дорог местного значения, а не только государственно важных магистралей.

А концу года новоиспеченный губернатор пообещал построить паромную переправу, которая свяжет Украину со странами Евросоюза. По словам Максима Куцого, маршрут проляжет по Дунаю от украинской Орловки до румынской Исакчи.

Как отметил глава региона, паром уже успели испытать, сейчас доводят до совершенства.

Прес-конференція голови ОДА Максима Куцого

Gepostet von Максим Куций am Freitag, 15. November 2019

Фото, видео: Facebook Максима Куцого 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить