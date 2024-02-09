Магнитные бури: будет ли опасность 9 февраля

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать тревожность, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень.

Во время магнитных бурь желательно отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Как сообщает сайт Meteoagent, в этом месяце ожидается еще несколько вспышек, которые могут навредить здоровью людей. Достаточно сильные магнитные бури прогнозируют на 16-17 февраля, а также на 23-25 февраля.

В то же время следует помнить, что прогноз на весь месяц может меняться, поскольку предсказание солнечной активности является неточным. Поэтому следует следить за обновлениями и корректировать меры предосторожности в зависимости от актуальной информации.