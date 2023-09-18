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Война, день 572: на фронте продолжаются тяжелые бои, Силы обороны освободили Клещеевку под Бахмутом

Война, день 572: на фронте продолжаются тяжелые бои, Силы обороны освободили Клещеевку под Бахмутом

Начались пятьсот семьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 6 крылатых ракет и 6 «шахедов». 

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

К сожалению, в результате таких террористических действий кремля есть раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. 

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили Горки, Павловка, Поповка Сумской области; Надежда Луганской области; Терны, Торское, Северск, Веселое, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Одрадокаменка и Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

За сутки украинские защитники уничтожили около 620 россиян, 3 танка, 6 бронированный машин и 24 артиллерийские системы.

Больше подробностей о потерях врага с начала полномасштабного вторжения – в инфографике:

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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