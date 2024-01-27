703-й день войны в Украине: удар «баллистикой» и минус более 700 рашистов

О ситуации на направлениях фронта

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области) и 4 авиационных удара, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены.

Утром российские оккупанты баллистической ракетой «Искандер» нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянска Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

О потерях врага на утро 27 января 2024 года

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

личного состава – около 770 человек;

танков – 6;

боевых бронированных машин – 15;

артиллерийских систем – 3;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4;

автомобильной техники и автоцистерн – 8;

специальной техники – 8 ед.

Данные уточняются.