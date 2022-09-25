7 судов с продовольствием вышло из портов Большой Одессы

25 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы», из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 7 судов со 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта «Черноморск» балкеры – HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта «Южный» – ATA 2, ASPASIA LUCK.

Зерновая иннициатива — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов между Украиной, Турцией, ООН и россией. Она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Необходимость переговоров и подписания иннициативы возникла из-за угрозы голода для десятков миллионов людей в Африке и Азии из-за того, что российские агрессоры блокировали работу портов Большой Одессы: Черноморского, Южненского и Одесского.