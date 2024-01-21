697-й день войны: минус 670 оккупантов

По официальным данным, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.

Авиационным ударам подверглись Чернацкое и Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбита 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 760 оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 составу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.