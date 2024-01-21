697-й день війни: мінус 670 окупантів

За офіційними даними, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали Чернацьке та Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби наші захисники ліквідували 760 окупантів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.