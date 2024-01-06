682-й день войны: шесть десятков боевых столкновений и отбитая атака дронов

За прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 БпЛА типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены.

Авиационные удары получили: Новомихайловка Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В частности, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Детальнее о вражеских потерях на сегодняшний день – в представленной инфографике: