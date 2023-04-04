Война, день 405-й: информация от Генштаба ВСУ и потери россии

Сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 04 апреля 2023 и список потерь российских оккупантов за сутки и в общем.
Сводка Генштаба ВСУ на 4 апреля
За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг продолжает использовать тактику террора.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.
Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил Российской Федерации.
Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Вольфино, Запсолье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.
На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.
В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий нужно выстоять очередь, средств хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.
Потери россии в Украине на 4 апреля
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel ‒ около/ about 175690 (+530) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 3627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 6999 (+6) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 2697 (+3) ед,
- РСЗО / MLRS – 528 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 280 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2277 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5562 (+9) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 298 (+0).