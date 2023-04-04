Война, день 405-й: информация от Генштаба ВСУ и потери россии

Сводка Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 04 апреля 2023 и список потерь российских оккупантов за сутки и в общем.

Сводка Генштаба ВСУ на 4 апреля

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь враг продолжает использовать тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Российская федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Вольфино, Запсолье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий нужно выстоять очередь, средств хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.

Потери россии в Украине на 4 апреля

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 175690 ( +530 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3627 ( +8 ) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6999 ( +6 ) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2697 ( +3 ) ед,

РСЗО / MLRS – 528 (+1) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 280 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 306 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2277 ( +15 ),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5562 ( +9 ) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 298 (+0).