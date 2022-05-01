67-й день войны в Одессе: сбит беспилотник, с памятника на Думской убрали табличку

Уже 67 дней Одесса вместе со всей Украиной обороняется от российского вторжения. Сегодняшний день обошелся без обстрелов. Утром наше ПВО сбило вражеский беспилотник-разведчик. А с памятника на Думской площади – старинной пушки – убрали табличку с неуместной надписю.

Итоги 1 мая в Одесской области подвел руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что сегодняшний день обошелся без обстрелов территории нашего региона. Также упомянул сбитый утром над Одессой вражеский беспилотник, поблагодарил за это наших защитников.

Еще Максим Марченко поделился новостью, что таблички с надписью: «Слава русскому оружию» больше нет на постаменте пушки с фрегата «Тигр», которая стоит на Приморском бульваре возле здания Городского совета.

«Единственное российское оружие, которое может быть на Одесчине, — оружие которое эти недовоины бросят на поле боя, которое станет нашими трофеями», — подчеркнул Марченко.