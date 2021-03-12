Как правнучка Дерибаса тайно вышла замуж

Одесса, как известно, «не столица, но и не второй город». Слова эти, ставшие крылатыми, произнесены были, по свидетельству очевидцев, во время очередного визита в наш город императора Александра ІІ.

Он, к слову, за годы своего правления посетил Одессу почти 20 раз. Впрочем, не все самодержцы жаловали Одессу своим вниманием. Александр ІІІ, к примеру, ни разу в нашем городе не был. Причины такой неприязни известны — они носят личный характер.

Одесские вояжи

Много ярких страниц в истории Одессы были написаны во времена царствования императора Александра ІІ. Еще наследником престола великий князь Александр Николаевич стал покровителем Одесского общества истории и древностей. С его именем многое связано в истории Одессы: «рождение» университета, прокладка железной дороги к городу, введение вслед за Петербургом и Москвой «Положения об общественном управлении Одессы». В Одессе Александра ІІ встречался со многими деятелями зарубежных стран, решал государственные вопросы и многие городские проблемы.

Впервые 19-летний наследник Александр побывал в Одессе в сентябре 1837 года, когда он по настоянию отца и в его сопровождении посетил 30 губерний, чтобы «узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя увидеть будущим подданным». Для приема императорской семьи тогда был приготовлен дворец графа Воронцова.

В тот приезд в Одессу цесаревич пожаловал 500 рублей Дому призрения сирот Одесского благотворительного общества.

Во время своего посещения нашего города в 1875 году Александру ІІ на вершине бывшего земляного бастиона Хаджибеевской крепости (на месте, где ныне стоит памятник-колонна императору) городской голова Григорий Маразли представил императору план будущего парка. Император утвердил его и собственноручно посадил первое дерево — молодой дубок. Так на карте Одессы появился Александровский парк, который в 1933 году был переименован в парк Шевченко.

Милый ангел Катенька

С Одессой у императора Александра ІІ связаны волнительные воспоминания о последней любви. Ею стала княгиня Екатерина Михайловна Долгорукая, которая проводила в Одессе традиционно все теплые месяцы.

Екатерина Михайловна – правнучка Дерибаса, основателя одесского порта и города Одессы. А из-за того, что одним из предков Екатерины Михайловны был основатель Москвы Юрий Долгорукий, царь Александр II в последствии дал распоряжение называть Екатерину Михайловну княгиней Юрьевской.

Как же начались эти романтические взаимоотношения?

В августе 1857 года император Александр II, присутствуя на военных учениях, остановился в Тепловке — в имении Михаила Михайловича Долгорукого.

Вот как раз в этой поездке царь впервые и познакомился с дочкой князя Екатериной.

Десятилетняя правнучка Дерибаса очень хорошо запомнила высокого мужчину с пышными усами и ласковым взглядом. В ту пору Александру II было 39 лет. Впервые Катенька увидела императора, когда гуляла в саду. Он подошел к ней и спросил, кто она такая, на что девочка важно ответила: «Я — Екатерина Михайловна». «А что ты ищешь здесь?» — полюбопытствовал царь. Слегка смутившись, она ответила: «Мне хочется видеть императора». Это рассмешило Александра Николаевича. Он усадил Катюшу на колени и немного поболтал с ней. На следующий день, встретив девочку, император изысканно-любезно, словно она была знатной дамой, попросил Катю показать ему сад. Они долго гуляли вместе. Для Катеньки этот день остался памятным на всю жизнь.

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Последняя любовь императора

В 1859 году Михаил Михайлович Долгорукий утратил свое немалое состояние и в скором времени скончался, оставив сиротами шестерых чад.

Проявив великодушие, император Александр II взял имение князя Долгорукого на попечение и повелел озаботиться воспитанием осиротевших детей. Правнучка дерибаса вместе со своей младшей сестрой Марией была определена в Смольный институт. В Смольном император угощал сестер Долгоруких конфетами, вкус которых Екатерина Михайловна запомнила на всю жизнь, потому что именно с этих встреч началась ее восторженная влюбленность.

В 1871 году княжна Екатерина Михайловна родила первенца Георгия. Император Александр II лично присутствовал при родах и держал измученную княжну за руки.

Императорская семья скоро узнала о рождении мальчика и была шокирована этим известием — все опасались, что Александр II введет незаконнорожденного ребенка в семью. А после того как в 1873 году Екатерина Михайловна родила дочь Ольгу, в Зимнем дворце для Екатерины Михайловны с детьми были отведены апартаменты из трех больших комнат на втором этаже, лестница от которых вела вниз в покои царя.

А 6 июля 1880 года правнучка Дерибаса и император Александр ІІ вступили в морганатический брак. В Большом Царскосельском дворце свершилось тайное венчание Александра II и Екатерины Михайловны. Впрочем, дети пары из-за того, что они были рождены лишь от одного из членов императорской фамилии, не могли наследовать российский престол.

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Византийский сфинкс» и памятник цесаревичу

Первым из царской династии Романовых посетил Одессу император Александр І. Случилось это в 1818 году, когда ему исполнилось 39 лет. Второй раз Александр побывал в нашем городе в 1824 году по просьбе своей фаворитки Марии Нарышкиной, родившей императору дочь Софью.

Александр ІІ был человеком крайне оригинальным. Наполеон называл его «изобретательным византийцем». «Сфинкс, не разгаданный до гроба», — сказал о нем поэт Вяземский. А Пушкин написал о нем так: «К противочувствиям привычен, в лице и жизни арлекин».

Император Николай І, подавивший восстание декабристов вместе с членами семьи побывал в Одессе 5 раз. Столько же раз приезжал в наш город и последний российский император Николай ІІ. А кроме того Одесса стала одним из немногих городов, где было решено установить памятник цесаревичу Алексею. В 1912 году городская дума постановила соорудить скульптурное изображение восьмилетнего наследника престола в церковном сквере, носившем его имя. Изготовление памятника высотой свыше 3,5 метров поручили скульптору Марку Молинари. В последний приезд в Одессу Николай ІІ был грустен, словно предчувствуя, что это последний его визит в любимый город.

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