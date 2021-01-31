художник алексей ганзен

Алексей Ганзен получил обучение во 2-й Одесской прогимназии, затем в Ришельевской гимназии в Одессе. В 1900 году закончил юридический факультет Новороссийского (ныне Одесского) университета с дипломом II степени.

Желая посвятить себя живописи, уезжает учиться в Мюнхен у Эжи Брехта. Окончил две Академии изящных искусств – в Берлине и Дрездене, где занимался по классу марины и пейзажа у профессоров Карла Зальцмана и Поля Мейергейма.

В 1902 году Берлинская академия художеств поручила ему, иностранцу, наблюдение над несколькими пенсионерами, командированными в Италию. Четыре месяца под его руководством они писали этюды на волшебных лигурийских берегах в Генуе.

В 1903 году Ганзен участвует в Большой Берлинской выставке с работой “Depeschenboot”. В 1898-1904 участвовал в выставках ТЮРХ в Одессе и Весенних выставках в залах Академии Художеств. После поездки в Италию уезжает в Париж, где продолжает заниматься живописью у Энтони Робер-Флёри и Жюля Лефевра, “под влиянием которых создал свой стиль мариниста с особой индивидуальностью”. В 1907 году выставляет свою работу “Черное море” в Салоне на Елисейских полях и получает награду “Mention honorable”, что дает ему возможность выставляться вне жюри.

Алексей Ганзен был членом многих заграничных художественных обществ, в том числе и Русского общества художников в Париже. В этот период пишет в год до 100 картин, раскупаемых Парижем, Лондоном и Америкой.

С 1910 года А. Ганзена захватила идея создания первого на юге России художественного музея в Одессе по образцу и подобию галереи созданной дедом Иваном Айвазовским. Его поддержали в принятии такого решения Рерих, Ростиславов, Кустодиев, Билибин и другие художники. В собранной им коллекции, кроме работ Айвазовского, Врубеля, Рериха, Бродского, Бурданого и других русских художников, были и офорты Рембранта.

В январе 1920 года Алексей Васильевич Ганзен с женой Олимпиадой Владимировной покинул Россию и через Константинополь, Салонники, Легковац прибыл в Королевство Югославия. В ноябре 1920 года в Загребе прошла первая выставка его работ.

За свою жизнь Алексей Ганзен написал более 3000 больших полотен, Остальные работы не поддаются учету.

По воспоминаниям современников, Алексей Васильевич Ганзен был высокообразованным, культурным европейцем, творившим искренно и бескомпромиссно, упорно трудившимся над всякой “мелочью” от молодых лет до смерти. Последняя его выставка была посвящена флоту Далмации – от первых парусников до крейсера “Дубровник” (из некролога). Прекрасно зная конструкции военных судов, он писал их с “портретным сходством” независимо от того, немецкий ли это крейсер “Кенигсберг”, русский миноносец “Живой” или английский флот в Дарданеллах.

Алексей Васильевич Ганзен умер 19 октября 1937 года. Он похоронен на православном кладбище в Дубровнике.

Источник: artchive.ru