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6 минут понадобилось спасателям, чтобы спасти двоих малышей в Измаиле

6 минут понадобилось спасателям, чтобы спасти двоих малышей в Измаиле

Двое деток, 2015 и 2020 годов рождения, оказались запертыми в квартире на 5 этаже. Выручать детей пришлось спасителям.

Об этом сообщили в Главном управлении Службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Сообщение о том, что двое детей закрылись одни в квартире и не могут самостоятельно открыть дверь, поступило к спасателям от бабушки малышей.

Инцидент произошел 15 августа 2021 года в Измаиле на улице Клушина.

Через 6 минут спасатели были на месте, с помощью автолестницы проникли в квартиру через окно и открыли дверь.

Бабушка детей пояснила, что ей понадобилось ненадолго выйти из квартиры. В это время ребенок и закрыл защелку.

В результате инцидента дети не пострадали, и медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что В Одессе на Таирова спасатели сняли с балкона мужчину

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Редакция ПРОФИЛЬ

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