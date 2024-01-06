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6 января: почему в этот день на дверях и ставнях рисовали мелом кресты

6 января: почему в этот день на дверях и ставнях рисовали мелом кресты

Сегодня, 6 января, Всемирный день детей-сирот войны. Из-за войны многие украинские дети остались сиротами. Православные верующие празднуют Крещение Господне, в народе — Крещение.

Какой православный праздник отмечают 6 января

6 января в церковном календаре — Крещение Господне (Крещение). Последний праздник рождественско-новогоднего цикла. Оно посвящено событию, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Тогда Сыну Божьему исполнилось 30 лет. Хотя Иисус был безгрешен, но этим своим поступком он показал, что принадлежит к человеческому роду. Вместе с Крещением верующие также празднуют Богоявление Господне. Дата совпадает, но это два разных праздника. Когда Иисус Христос вышел из воды, то с небес опустился Святой Дух (голубь) и голос провозгласил, что Христос есть Сын Божий.

Что нельзя делать 6 января:

  • Запрещено спорить, ругаться, злословить.
  • Не стоит садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде.
  • Нельзя полоскать белье в воде.

Народные приметы 6 января:

  • смотрели, какой сегодня день: к забору привалил снег — лето будет холодным;
  • на небе полнолуние — к наводнению весной;
  • на Крещение поднимаются сильные вихри снега — пчелы будут хорошо роиться;
  • лают собаки — в лесу будет много дичи;
  • полдень облака синего цвета — к хорошему урожаю;
  • деревья покрыты инеем, а на небе облака — ждите плодородного года;
  • погода холодная и ясная — к теплым летам, снежная и пасмурная — к большому урожаю;
  • теплый и солнечный день — такая погода продлится еще несколько недель;
  • звездная ночь будет много ягод летом.

Большая часть народных традиций и обрядов на праздник Крещения связана с водой. Утром верующие шли в церковь, где шли праздничные богослужения, а после них приносили домой освященную воду, по которой окропляли дома. На дверях и ставнях рисовали мелом кресты, чтобы защититься от злых сил. Девушки гадали. Верили, что эта ночь обладает большой магической силой.

Именины 6 января празднуют:

  • Андрей,
  • Иван,
  • Лаврентий,
  • Феофан,
  • Лидия,
  • Мария.

Талисманом человека, рожденного 6 января, является бирюза. Издавна этот камень считали сильнейшим оберегом. Верили, что украшения с бирюзой дарят уверенность в себе, здоровье и счастье.

6 января родились:

  • 1938 год — украинский поэт, правозащитник, диссидент, Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Василий Стус;
  • 1939 год — украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;
  • 1972 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и клубов «Таврия», «Динамо» (Киев), девятикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1999 года Александр Головко.

Важные и памятные даты 6 января в Украине и мире:

  • 1579 год — заключают Аррасская уния, начинается процесс объединения Нидерландов;
  • 1681 год — впервые описывается матч по боксу, проходивший в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;
  • 1709 год — полки Карла XII и Иоанна Мазепы начинают штурм Веприка;
  • 1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Уэйл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;
  • 1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый «Завет»;
  • 1870 год — открывают Венскую филармонию;
  • 1912 год — Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;
  • 1928 год — вышедшая из берегов река Темза затапливает некоторые районы Лондона;
  • 1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;
  • 1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливается диктатура Александра I Карагеоргиевича;
  • 1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;
  • 1962 год — основывают Международное гляциологическое общество;
  • 1975 год — на американском телеканале NBC впервые выходит в эфир игра «Wheel of Fortune»;
  • 1978 год — правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США от Второй мировой войны;
  • 1992 год — Республика Бурунди и Республика Джибути признают независимость Украины;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Аргентиной;
  • 1994 год — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подвергается атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг;
  • 2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;
  • 2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.

6 января в Украине и мире отмечают:

6 января в Украине и мире Всемирный день детей-сирот войны. Событие посвящено нелегкой судьбе тех детей, которые из-за войны и военных действий остались сиротами. К сожалению, для нашей страны эта проблема сейчас считается очень острой. Из-за войны многие украинские дети остались сиротами. Инициатором создания события выступила французская правозащитная организация SOS Enfants en Detresses, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам осиротевших детей через военные действия детей. Согласно печальной статистике в мире более 150 миллионов детей теряют из-за военных действий одного или обоих родителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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