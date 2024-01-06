6 января: почему в этот день на дверях и ставнях рисовали мелом кресты

Какой православный праздник отмечают 6 января

6 января в церковном календаре — Крещение Господне (Крещение). Последний праздник рождественско-новогоднего цикла. Оно посвящено событию, когда Иоанн Креститель окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Тогда Сыну Божьему исполнилось 30 лет. Хотя Иисус был безгрешен, но этим своим поступком он показал, что принадлежит к человеческому роду. Вместе с Крещением верующие также празднуют Богоявление Господне. Дата совпадает, но это два разных праздника. Когда Иисус Христос вышел из воды, то с небес опустился Святой Дух (голубь) и голос провозгласил, что Христос есть Сын Божий.

Что нельзя делать 6 января:

Запрещено спорить, ругаться, злословить.

Не стоит садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде.

Нельзя полоскать белье в воде.

Народные приметы 6 января:

смотрели, какой сегодня день: к забору привалил снег — лето будет холодным;

на небе полнолуние — к наводнению весной;

на Крещение поднимаются сильные вихри снега — пчелы будут хорошо роиться;

лают собаки — в лесу будет много дичи;

полдень облака синего цвета — к хорошему урожаю;

деревья покрыты инеем, а на небе облака — ждите плодородного года;

погода холодная и ясная — к теплым летам, снежная и пасмурная — к большому урожаю;

теплый и солнечный день — такая погода продлится еще несколько недель;

звездная ночь будет много ягод летом.

Большая часть народных традиций и обрядов на праздник Крещения связана с водой. Утром верующие шли в церковь, где шли праздничные богослужения, а после них приносили домой освященную воду, по которой окропляли дома. На дверях и ставнях рисовали мелом кресты, чтобы защититься от злых сил. Девушки гадали. Верили, что эта ночь обладает большой магической силой.

Именины 6 января празднуют:

Андрей,

Иван,

Лаврентий,

Феофан,

Лидия,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 6 января, является бирюза. Издавна этот камень считали сильнейшим оберегом. Верили, что украшения с бирюзой дарят уверенность в себе, здоровье и счастье.

6 января родились:

1938 год — украинский поэт, правозащитник, диссидент, Герой Украины, лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Василий Стус;

1939 год — украинский футболист и тренер Валерий Лобановский;

1972 год — украинский футболист, защитник сборной Украины и клубов «Таврия», «Динамо» (Киев), девятикратный чемпион Украины, пятикратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги чемпионов 1999 года Александр Головко.

Важные и памятные даты 6 января в Украине и мире:

1579 год — заключают Аррасская уния, начинается процесс объединения Нидерландов;

1681 год — впервые описывается матч по боксу, проходивший в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского;

1709 год — полки Карла XII и Иоанна Мазепы начинают штурм Веприка;

1838 год — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Уэйл и Сэмюэл Морзе демонстрируют свой первый телеграф;

1846 год — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко пишет свой знаменитый «Завет»;

1870 год — открывают Венскую филармонию;

1912 год — Альфред Вегенер представляет дрифтовую гипотезу;

1928 год — вышедшая из берегов река Темза затапливает некоторые районы Лондона;

1928 год — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше формируют избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий;

1929 год — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев устанавливается диктатура Александра I Карагеоргиевича;

1939 год — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщают об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов;

1962 год — основывают Международное гляциологическое общество;

1975 год — на американском телеканале NBC впервые выходит в эфир игра «Wheel of Fortune»;

1978 год — правительство Соединенных Штатов возвращает Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, хранившуюся в США от Второй мировой войны;

1992 год — Республика Бурунди и Республика Джибути признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Аргентиной;

1994 год — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подвергается атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг;

2019 год — Православная церковь Украины получает томос об автокефалии;

2021 год — захват Капитолия США сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и теории заговора QAnon.

6 января в Украине и мире отмечают:

6 января в Украине и мире Всемирный день детей-сирот войны. Событие посвящено нелегкой судьбе тех детей, которые из-за войны и военных действий остались сиротами. К сожалению, для нашей страны эта проблема сейчас считается очень острой. Из-за войны многие украинские дети остались сиротами. Инициатором создания события выступила французская правозащитная организация SOS Enfants en Detresses, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам осиротевших детей через военные действия детей. Согласно печальной статистике в мире более 150 миллионов детей теряют из-за военных действий одного или обоих родителей.