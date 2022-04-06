6 апреля из Одессы отправятся два эвакуационных поезда

Сегодня, 6 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 поездов дальнего следования.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Поезда отправятся по следующему расписанию:

14:15 — 25/26 Одесса-Главная – Рахов;

18:13 — 77/78 Одесса-Главная – Ковель;

18:22 – 36\38 Одесса-Главная – Ужгород – Пшемышль;

20:49 — 136/135 Одесса-Главная – Черновцы (эвакуационный);

21:31 — 12/11 Одесса-Главная – Львов;

21:56 — 53/54 Одесса-Главная – Днепр;

22:03 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас.;

22:25 — 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пас.;

22:32 — 932 Одесса-Главная – Ужгород (эвакуационный);

23:28 — 117/118 Одесса-Главная – Измаил.

Поезда «136/135 Одесса-Главная – Черновцы» и «932 Одесса-Главная – Ужгород» — эвакуационные. Проезд на них – бесплатный, при наличии документов, удостоверяющих личность пассажира. На остальные поезда можно купить билеты.

С поезда, следующего из Одессы в Измаил, есть бесплатная пересадка на эвакуационный катер в Румынию, город Исакча.