Новости Одессы и Одесской области

6 апреля из Одессы отправятся два эвакуационных поезда

6 апреля из Одессы отправятся два эвакуационных поезда

Сегодня, 6 апреля с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 10 поездов дальнего следования.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Поезда отправятся по следующему расписанию:

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная – Рахов;
  • 18:13 — 77/78 Одесса-Главная – Ковель;
  • 18:22 – 36\38 Одесса-Главная – Ужгород – Пшемышль;
  • 20:49 — 136/135 Одесса-Главная – Черновцы (эвакуационный);
  • 21:31 — 12/11 Одесса-Главная – Львов;
  • 21:56 — 53/54 Одесса-Главная – Днепр;
  • 22:03 — 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пас.;
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пас.;
  • 22:32 — 932 Одесса-Главная – Ужгород (эвакуационный);
  • 23:28 — 117/118 Одесса-Главная – Измаил.

Поезда «136/135 Одесса-Главная – Черновцы» и «932 Одесса-Главная – Ужгород» — эвакуационные. Проезд на них – бесплатный, при наличии документов, удостоверяющих личность пассажира. На остальные поезда можно купить билеты.

С поезда, следующего из Одессы в Измаил, есть бесплатная пересадка на эвакуационный катер в Румынию, город Исакча.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить