Прогноз погоды: 8 августа Одессу накроет жара

Погода в Одессе: каким будет воскресный день 7 августа Завтра, в воскресенье, 7 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Осадков синоптики не обещают.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 августа: наконец-то дождь? Синоптики уже который день прогнозируют в Одессе кратковременный дождь. Возможно, 4 августа прогноз сбудется. Ну а воздух в этот день прогреется до 28°С. ПОДРОБНЕЕ