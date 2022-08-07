Прогноз погоды: 8 августа Одессу накроет жара

В понедельник, 8 августа, синоптики прогнозируют в Одессе погоду без осадков, температура воздуха днем до +34°С, в области до +36°С.
Об том сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 8 августа 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 20-22°С, днем 32-34°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 31-36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз пожарной опасности
8 августа по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами средняя (III класса) и высокая пожарная опасность (IV класса), в Любашевке незначительная пожарная опасность (II класса).
9-10 августа в Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами средняя (III класса) и высокая пожарная опасность (IV класса).