564-й день войны: попытка атаковать Киевщину и «день выборов» у оккупантов

Сегодня, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, начались пятьсот шестьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы не только позиций украинских войск, но и гражданской инфраструктуры населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

А по данным Воздушных Сил, в ночь на 10 сентября противник атаковал ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-136/131» с северного направления (Курск – РФ). Были зафиксированы пуски 33 «шахедов» в направлении Киевской области.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 БпЛА.

Под авиаудары врага попали населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работы , Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности оперативно-стратегической группы «Хортица» на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Васильевки, Богдановки. Идут жестокие бои в районе Клещеевки.

В зоне ответственности группы «Таврия» на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы противника и наносить успешное поражение по его тылам.

10 сентября 2023 года, на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных «выборов председателей и депутатов местных советов». Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. оккупанты просто используют их для сокрытия реальных «гауляйтеров» захваченных территорий.

Указанные псевдовыборы и их результаты не признают весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участие местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора.

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 состав горюче-смазочных материалов противника.

В сутки наши защитники «задвухсотили» почти 500 оккупантов.