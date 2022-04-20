56-й день войны в Украине: утренняя сводка с фронтов

Сегодня, в среду, 20 апреля 2022 года, начались 56-е сутки с начала полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины и героического противостояния украинского народа русским нацистам. В Генштабе Вооруженных сил Украины информируют о ситуации на утро этого дня.

По данным ВСУ, противник пытается продолжать наступательные действия на Востоке Украины с тем чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Также враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы в указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжается инженерное оборудование опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов, а также продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления и пытается проводить воздушную разведку с применением беспилотников «Орлан-10».

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают обстреливать передовые позиций наших войск и ищут слабые места в обороне по всей линии столкновения. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Также противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих страны-агрессора. Точное их число уточняется.

На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки.

Основные усилия противник сосредоточил на захвате города Мариуполя и продолжает штурмовые действия в районе завода «Азовсталь».

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занимаемые рубежи и совершает обстрелы позиций наших войск. Идут бои в районе населенного пункта Александровка. Оккупанты намерены выйти на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены 12 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одну артиллерийскую систему. Также сбиты один самолет, один вертолет, 6 беспилотников разных типов и крылатая ракета.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ